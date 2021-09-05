شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه العلامة تدل على إصابتك بفيروس كورونا رغم تناول التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في المملكة المتحدة على الرغم من انتشار معدلات التطعيم، ووفقًا للبحث الذي تم جمعه بواسطة تطبيق ZOE COVID Study البريطاني، هناك عرض واحد "فقط" من أعراض كورونا يتم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعًا في أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، ولكن تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حالات الإصابة والوفيات لا يعني أن اللقاحات ليس لها التأثير المطلوب.

ووفقًا لتقرير موقع "express"، يُظهر بحث جديد نُشر من تطبيق ZOE COVID Study، الذي يحلل الرؤى من ملايين المواطنين ببريطانيا، أن تناول جرعتين أو أكثر من لقاح كورونا لا يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بـ الفيروس فحسب، بل وجد أيضًا أنه يقلل شدة الإصابة إذا أصيب شخص ما.

يشير هذا إلى أن الوفيات والحالات ليست سوى جزء بسيط مما يمكن أن تكون عليه في السكان غير الملقحين، ومع ذلك، لا يزال بإمكان فيروس كورونا إصابة أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن تجربة مجموعة الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا.

أظهرت الأبحاث أن الأعراض الأكثر شيوعًا تشبه أعراض البالغين غير المطعمين، على سبيل المثال، فقدان حاسة الشم والسعال والحمى والصداع والتعب.

ومع ذلك، كانت كل هذه الأعراض أكثر اعتدالًا وأقل تكرارًا من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وكان احتمال تعرضهم لأعراض متعددة إلى النصف في الأسبوع الأول من المرض.

وأشار الباحثون إلى أن العطس يعد العرض الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بفيروس كورونا، ولكن على الرغم من ذلك، هناك انخفاض واضح في خطر إرسالهم إلى المستشفى، أو ظهور أعراض أخطرأو الاستمرار في المعاناة من أعراض طويلة الأمد.

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Lancet Infectious Diseases أن البالغين الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا هم في الواقع أقل عرضة بنسبة 47٪ للإصابة بمتلازمة كوفيد الطويل، و التي تستمر أعراضه لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS ، لا يبدو أن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد مرتبطة بمدى مرضك عندما تصاب بـ كورونا لأول مرة، فالأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة في البداية لا يزالون يعانون من مشاكل طويلة الأمد."

التعب الشديد (التعب)

ضيق في التنفس

ألم أو ضيق في الصدر

مشاكل في الذاكرة والتركيز ("ضباب الدماغ")

صعوبة النوم (الأرق).

خفقان القلب

دوخة

دبابيس وإبر

الم المفاصل

الاكتئاب والقلق.

تشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـهذه المتلازمة ما يلي: