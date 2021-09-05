شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل والاختبارات التي تكشف الإصابة بمقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقاومة الأنسولين هي حالة مرضية تحدث عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل جيد للأنسولين، ولا يمكنها استخدام الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة للتعويض عن ذلك، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين بمرور الوقت، ترتفع مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لتقرير لموقع webmed تشمل متلازمة مقاومة الأنسولين مجموعة من المشاكل مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 3 أمريكيين، قد تسمع أيضًا أنها تسمى متلازمة التمثيل الغذائي.

أعراض مقاومة الأنسولين

لا يمكنك معرفة أن لديك مقاومة للأنسولين من خلال ما تشعر به ستحتاج إلى إجراء فحص دم يفحص مستويات السكر في الدم.

وبالمثل، لن تعرف ما إذا كنت تعاني من معظم الحالات الأخرى التي تعد جزءًا من متلازمة مقاومة الأنسولين (ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكولسترول "الجيدة"، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية) دون زيارة طبيبك.

محيط الخصر أكثر من 40 بوصة عند الرجال و35 بوصة عند النساء

قراءات ضغط الدم 130/80 أو أعلى

مستوى جلوكوز صائم يزيد عن 100 مجم / ديسيلتر

مستوى الدهون الثلاثية أثناء الصيام يزيد عن 150 مجم / ديسيلتر

مستوى كولسترول HDL أقل من 40 مجم / ديسيلتر عند الرجال و 50 مجم / ديسيلتر عند النساء

أقل من 40 مجم / ديسيلتر عند الرجال و 50 مجم / ديسيلتر عند النساء علامات الجلد

بقع من الجلد الداكن المخملي تسمى الشواك الأسود

تتضمن بعض علامات مقاومة الأنسولين ما يلي:عوامل الخطر وأسباب مقاومة الأنسولين

الأشياء التي يمكن أن تجعل هذه الحالة أكثر احتمالا تشمل:

السمنة وخاصة دهون البطن

أسلوب حياة غير نشط

النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات

سكري الحمل

الحالات الصحية مثل مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول ومتلازمة تكيس المبايض

تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

التدخين

العمر من المرجح أن يكون بعد 45

الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة كوشينج وضخامة النهايات

الأدوية مثل الستيرويدات ومضادات الذهان وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية

مشاكل النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم

تشخيص واختبارات مقاومة الأنسولين

سيستخدم طبيبك هذه الأشياء لتشخيص مقاومة الأنسولين:

أسئلة: سيرغبون في معرفة التاريخ الطبي لعائلتك.

اختبار بدني: تتمثل فى تحديد الوزن وفحص ضغط الدم .

تحاليل الدم:

اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام: يقيس هذا الاختبار نسبة السكر في الدم بعد عدم تناول الطعام لمدة 8 ساعات على الأقل.

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي: أولاً، ستخضع لاختبار الجلوكوز أثناء الصيام ثم ستشرب محلولًا سكريًا. بعد ساعتين من ذلك ، ستخضع لفحص دم آخر.

اختبار الهيموجلوبين A1c: يُظهر اختبار الدم هذا متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية. يستخدمه الأطباء لتشخيص مقدمات السكري أو مرض السكري إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فهذا يساعد في إظهار ما إذا كان تحت السيطرة قد تحتاج إلى إجراء الاختبار مرة أخرى لتأكيد النتائج.

كيف تتطور مقاومة الأنسولين لمرض السكري من النوع 2

عندما تكون لديك مقاومة للأنسولين، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لتعويض ذلك. سيعمل هذا لفترة من الوقت وستظل مستويات السكر في الدم طبيعية.

ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، لن يتمكن البنكرياس من مواكبة النمو إذا لم تقم بإجراء تغييرات في طريقة تناول الطعام وممارسة الرياضة ، فسترتفع مستويات السكر في الدم حتى الإصابة بمقدمات السكري. سيبحث طبيبك عن نتائج فحص الدم التالية:

اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام: 100-125

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي: 140-199 بعد الاختبار الثاني

نتائج A1c من 5.7٪ إلى 6.4٪

إذا لم تكن قادرًا على التحكم في مقدمات السكري ، فسيتم تشخيص إصابتك بمرض السكري من النوع 2 عندما تصل مستويات الاختبار إلى:

اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام: 126 أو أعلى

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي: 200 أو أعلى بعد الاختبار الثاني

نتائج A1c بنسبة 6.5٪ أو أعلى