شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون تسلم 900 مليون جرعة للاتحاد الأفريقى ومنها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تسليم الشحنات الأولية من اللقاح أحادي الجرعة المضاد لفيروس كورونا الخاص بشركة "جونسون آند جونسون" إلى مصر بموجب شروط اتفاقية الشراء مع الصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات، خُصصت هذه الجرعات الأولية من قبل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وشركائها، ويتوقع أن يتبع ذلك عمليات تسليم إضافية.

تعتقد شركة "جونسون آند جونسون" أن لقاح أحادي الجرعة وسهل التوزيع، أداة مهمة لمكافحة الوباء على مستوى العالم. وهذا الأمر هو الذي دفع الشركة للالتزام بتوريد 900 مليون جرعة إجمالية من اللقاح إلى الاتحاد الأفريقي وآلية "كوفاكس".

قال الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن للأدوية لمصر وشمال أفريقيا والأردن: "إننا فخورون بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية للمساهمة في خطة التحصين ضد كوفيد-١٩ومساعدة الشعب المصري.

وأضاف: "منذ بداية الجائحة، عملنا بلا كلل لتطوير لقاح أحادي الجرعة يكون آمنًا وفعالاً وسعره مناسب لمساعدة العالم في مواجهة تلك الأزمة الصحية المدمرة".

وأوضح أن "توفر القاح الخاص بنا في مصر يبرز جهودنا الحثيثة لمواجهة هذا الوباء على نطاق عالمي"، مُثمنا "التعاون الوثيق مع السلطات الصحية المصرية."