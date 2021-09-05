صحة ورشاقة

جونسون تسلم 900 مليون جرعة للاتحاد الأفريقى ومنها مصر

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القاهرة - سامية سيد - تم تسليم الشحنات الأولية من اللقاح أحادي الجرعة المضاد لفيروس الخاص بشركة "جونسون آند جونسون" إلى مصر بموجب شروط اتفاقية الشراء مع الصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات، خُصصت هذه الجرعات الأولية من قبل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وشركائها، ويتوقع أن يتبع ذلك عمليات تسليم إضافية.

 

تعتقد شركة "جونسون آند جونسون" أن لقاح أحادي الجرعة وسهل التوزيع، أداة مهمة لمكافحة الوباء على مستوى العالم. وهذا الأمر هو الذي دفع الشركة للالتزام بتوريد 900  مليون جرعة إجمالية من اللقاح إلى الاتحاد الأفريقي وآلية "كوفاكس".

 

قال الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن للأدوية لمصر وشمال أفريقيا والأردن: "إننا فخورون بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية للمساهمة في خطة التحصين ضد كوفيد-١٩ومساعدة الشعب المصري.

 

وأضاف: "منذ بداية الجائحة، عملنا بلا كلل لتطوير لقاح أحادي الجرعة يكون آمنًا وفعالاً وسعره مناسب لمساعدة العالم في مواجهة تلك الأزمة الصحية المدمرة".

 

وأوضح أن "توفر القاح الخاص بنا في مصر يبرز جهودنا الحثيثة لمواجهة هذا الوباء على نطاق عالمي"، مُثمنا "التعاون الوثيق مع السلطات الصحية المصرية."

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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