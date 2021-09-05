صحة ورشاقة

فوائد صحية مدهشة للترمس المطحون!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ترمس مطحون

يصنف الترمس من البقوليات الغنية بالمواد الغذائية الهامة للجسم، حيث يشتمل على الأملاح المعدنية والكالسيوم والفوسفور.

وبحسب موقع “صدى البلد”، يتميز الترمس كذلك بأنه من أغنى الحبوب بالألياف، الأمر الذي يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم.

ويساعد تناول الترمس في الحفاظ على صحة القلب والشرايين بسبب قدرته على تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

ويلعب الترمس دورا هاما في تنشيط الأمعاء من خلال طرد الغازات منها والوقاية من الإصابة بنوبات الإمساك المزمنة.

الحرص على تناول الترمس المطحون يساعد الجسم كذلك في التخلص من السوائل السامة من خلال إدرار البول. كما يساهم في علاج معظم الأمراض الجلدية، لاسيما الإكزيما والصدفية.

ويساعد الترمس المطحون كذلك في تقليل نسبة السكر في الدم، بسبب احتوائه على مجموعة من الألياف التي تقلل من امتصاص الجسم لمادة الجلوكوز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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