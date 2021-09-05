شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لتجنب سقوط كبار السن داخل المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مدينة الملك سعود الطبية أن ثلثي الحوادث بين المسنين تحدث في منازلهم، مثل السقوط على الأرض أو الدرج، مما يسبب كسورًا في الساق أو الذراع -لا قدر الله- وهي السبب الشائع لعجزهم. ونصحت المدينة بما يلي لتجنب سقوط كبار السن: • إضاءة مناسبة في المنزل لمساعدتهم على الرؤية بشكل واضح. • ترتيب الأثاث بشكل لا يعيق حركتهم. • تجنب اللباس الذي يؤدي إلى السقوط أثناء الحركة. • تهيئة دورات المياه بشكل جيد لتفادي الانزلاق والسقوط.

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