شكرا لقرائتكم خبر عن ما تاريخ صلاحية الكمامة ومتى يجب عليك استبدالها بأخرى جديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكمامة هي الوسيلة المهمة للحماية من العدوى في ظل ظهور متغيرات جديدة ناشئة عن فيروس كورونا، فأصبح الالتزام بارتدائها أمرًا حتميًا حتى مع تناول الجرعات الكاملة للقاح، لاسيما أن السلالات الناشئة عن الفيروس اتخذت شكلا أكثر انتشارًا وخطورة من النسخة القديمة منه، لذا تظل الكمامة هي درع الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وطبقًا لتقرير نشر في وكالة نوفوستى الروسية، فأن هناك مدة صلاحية محددة لارتداء الكمامة خاصة القابلة لإعادة الاستخدام، حيث يوضح الخبراء ما المدة الفعلية لاستخدام الكمامة ومتى يجب أن تتخلى عنها.

وأشار الخبراء إلى أن تاريخ الصلاحية المقرر للكمامات غير القابلة لإعادة الاستخدام يكون خلال المدة التي تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، وبعد انتهاء هذه المدة عليك استبدالها بأخرى جديدة لأنها تصبح غير صالحة للاستخدام.

وفيما يتعلق بالكمامات القابلة لإعادة الاستخدام مثل الكمامات المصنوعة من القماش، فإن تاريخ صلاحيتها يعتمد على بعض العوامل أهمها المادة المصنوعة منها والتي بناء عليها يتم تحديد العديد من المعايير، لكن لابد من تنظيفها وغسلها جيدا بالماء والصابون بعد العودة الى المنزل مباشرة.

كما حذر الخبراء من أن مدة صلاحية الكمامات المصنوعة من القماش لابد ألا يتجاوز 10 أشهر بحد أقصى، كما يجب على عدم ارتدائها أكثر من 4 ساعات خلال اليوم، ثم يتم استبدالها بأخرى جديدة.

وأوضح الخبراء أن الكمامة الطبية ذات الاستخدام الواحد هي أكثر الخيارات الصحية التي يوصى بها للوقاية من العدوى والحماية من الفيروس، بديلا عن الكمامات المصنوعة من القماشة الذى لم يتم تحديد الألياف والأقمشة المصنوعة منها، والتي قد تسمح بنفاذ الفيروسات من خلالها.