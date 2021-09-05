شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعد «ألم الذراع الأيسر» مؤشراً لوجود خطر على القلب؟..إليك الإجابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحدث بعض الآلام في الذراع الأيسر لأسباب متعددة ، وقد تزداد وتيرتها أحياناً كعرض طبيعي من أعراض التقدم في السن، ورغم ذلك قد يكون ألم الذراع الأيسر المفاجئ أو غير المعتاد، مؤشراً على وجود مشكلة طبية أكثر خطورة.

نستعرض في السطور التالية أبرز أسباب آلام الذراع الأيسر، وفقًا لـ “Medical news today” .

الذبحة الصدرية

يشعر الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية بعدم الراحة أو الألم نتيجة حصول القلب على كمية أقل من الأكسجين، مما يحتاجه، إلى جانب ألم الذراع الأيسر قد تحدث الأعراض في الكتفين أو الرقبة أو الظهر أو الفك.

الذبحة الصدرية ليست نوبة قلبية، ومع ذلك فهي علامة على وجود مشكلة في القلب، غالبًا ما تكون الشرايين التاجية المسدودة أو الضيقة هي سبب الذبحة الصدرية.

النوبة القلبية

قد يكون ألم الذراع الأيسر من أعراض النوبة القلبية عندما تحدث جنبًا إلى جنب مع الأعراض الأخرى، النوبة القلبية تحدث عندما يتوقف جزء من عضلة القلب عن العمل بسبب نقص الأكسجين.

تحدث معظم النوبات القلبية نتيجة تضيق الشرايين التاجية، ويحدث ضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات، إذا انفصلت قطعة من اللويحة عن جدار الشريان، يمكن أن تقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى القلب، مما قد يسبب نوبة قلبية.

يعتبر ألم الذراع الأيسر أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا، ترسل الأعصاب التي تتفرع من القلب وتلك القادمة من الذراع إشارات إلى خلايا الدماغ نفسها، نتيجة لذلك لا تستطيع الدماغ عزل مصدر الألم.

ويعد الشعور بعدم الراحة في الصدر أكثر أعراض النوبات القلبية شيوعًا لدى الرجال والنساء، يأخذ شكل الضغط، والشد، والحرق، أو الألم التدريجي.

ومع ذلك فإن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأعراض أخرى عند الإصابة بنوبة قلبية، مثل ضيق التنفس والغثيان.

إصابة في العظام أو العضلات

يمكن أن يحدث الألم في الذراع اليسرى بسبب إصابة الأنسجة العضلية أو العظام، ربما لا يكون ألم الذراع اليسرى نتيجة لمشاكل في القلب إذا كان له الخصائص التالية:

-الألم له خاصية “الطعن” ويستمر بضع ثوانٍ فقط في كل مرة.

– الحركة أو اللمس يسببان الألم.

– يحدث الألم فقط عبر منطقة صغيرة من الذراع.

-استمرار الشعور بعدم الراحة دون أعراض أخرى لساعات أو أيام.

– بدلاً من ذلك يمكن أن يكون الانزعاج من أعراض إصابة العظام أو الأنسجة في الذراع أو الكتف أو الكوع.

ومع ذلك حتى مع الفهم الجيد لهذه الحالات الهيكلية العضلية المحتملة قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان ألم الذراع الأيسر يحدث بسبب إصابة أو نوبة قلبية، تتداخل أيضًا عوامل خطر معينة لكليهما مثل العمر والأنشطة البدنية.