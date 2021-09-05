كورونا في ليبيا.. 1914 إصابة جديدة و15 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 1914 إصابة جديدة بكورونا، وتسجيل 15 حالة وفاة وشفاء 1617 شخصًا خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 694 إصابة و716 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 315 ألفًا و418 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و802 حالة نشطة، ووفاة 4323 شخصا.



