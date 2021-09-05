شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الحمى الروماتيزمية وكيف يصاب بها الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى الروماتيزمية هى مرض التهابي يمكن أن يحدث عندما لا يتم علاج التهاب الحلق أو الحمى القرمزية بشكل صحيح، وينتج التهاب الحلق والحمى القرمزية عن عدوى بكتريا، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic غالبًا ما تصيب الحمى الروماتيزمية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا، على الرغم من أنها يمكن أن تصيب الأطفال الصغار والبالغين.

يمكن أن تسبب الحمى الروماتيزمية ضررًا دائمًا للقلب، بما في ذلك تلف صمامات القلب وفشل القلب، ويمكن أن تقلل العلاجات الضرر الناجم عن الالتهاب، وتقلل من الألم والأعراض الأخرى، وتمنع تكرار الحمى الروماتيزمية.

تختلف أعراض الحمى الروماتيزمية، حيث يمكن أن يكون لديك أعراض قليلة أو عديدة، ويمكن أن تتغير الأعراض خلال مسار المرض وعادة ما تحدث بداية الحمى الروماتيزمية بعد حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالتهاب الحلق.

علامات وأعراض الحمى الروماتيزمية التي تنتج عن التهاب في القلب أو المفاصل أو الجلد أو الجهاز العصبي المركزي - يمكن أن تشمل

-حمى.

-المفاصل المؤلمة وغالبًا في الركبتين والكاحلين والمرفقين والمعصمين.

-ألم في مفصل ينتقل إلى مفصل آخر.

-مفاصل حمراء أو ساخنة أو منتفخة.

-نتوءات صغيرة غير مؤلمة تحت الجلد.

-ألم صدر.

-ثقب في القلب.

-تعب.

-طفح جلدي مسطح أو مرتفع قليلاً وغير مؤلم مع حافة خشنة.

-حركات الجسم المتشنجة التي لا يمكن السيطرة عليها.

-نوبات من السلوك غير العادي ، مثل البكاء أو الضحك غير اللائق.

يمكن أن تحدث الحمى الروماتيزمية بعد التهاب الحلق من بكتيريا تسمى المجموعة العقدية أ، وتسبب عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ في الحلق التهاب الحلق أو الحمى القرمزية بشكل أقل شيوعًا.

نادرا ما تسبب عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ التي تصيب الجلد أو أجزاء أخرى من الجسم الحمى الروماتيزمية.

العلاقة بين عدوى البكتيريا المسببة للحمى الروماتيزمية والحمى الروماتيزمية غير واضحة ، ولكن يبدو أن البكتيريا تخدع جهاز المناعة.

تحتوي البكتيريا العقدية على بروتين مشابه للبروتين الموجود في أنسجة معينة من الجسم، حيث يقوم جهاز المناعة في الجسم ، الذي يستهدف عادة البكتيريا المسببة للعدوى ، بمهاجمة أنسجته وخاصة أنسجة القلب والمفاصل والجلد والجهاز العصبي المركزي وينتج عن تفاعل الجهاز المناعي هذا تورم الأنسجة (التهاب).

إذا تلقى طفلك علاجًا سريعًا بمضاد حيوي للتخلص من البكتيريا العقدية وتناول جميع الأدوية كما هو موصوف ، فهناك فرصة ضئيلة للإصابة بالحمى الروماتيزمية.

إذا كان طفلك يعاني من نوبة أو أكثر من التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية التي لم يتم علاجها أو لم يتم علاجها بالكامل ، فقد يصاب بالحمى الروماتيزمية.