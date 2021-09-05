شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: هاتفك المحمول يحتوى على بكتيريا وميكروبات تزيد بمقدار 18 مرة عن المرحاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الهاتف المحمول الصديق الملازم في جميع الأوقات خلال اليوم، فالكثير مننا لايمكنه الاستغناء عن هاتفه لبضعة دقائق ليكاد يشعر بالغربة ويعاود حمله مرة أخرى، والمثير للدهشة أن تلك العادة تحدث لجميع الفئات العمرية ولم تقتصر على مرحلة ما، فمثلما الشباب يدمنون حمل الهواتف المحمولة، أصبحت هي مصدر الترفيه والتسلية الوحيدة أيضا للصغار وكبار السن أيضا.

وطبقا لتقرير صادر عن جامعة سوراى البريطانية، فإن الهواتف المحمولة قد تحمل كميات كبيرة من الميكروبات الخطرة التي تعيش على أسطح تلك الهواتف الذكية وينتج عنها أمراض خطيرة تهدد حياة البعض، حيث أكد الباحثون أن الهواتف الذكية تعد أرضا خصبة للعديد من أنواع البكتيريا الخطيرة.

وأظهرت الدراسة التي أُجريت على نحو 30 هاتفا ذكيا، والذى تم فحصه بدقة للكشف عن أنواع البكتيريا التي قد تحملها الهواتف ولم ترى بالعين المجردة، حيث اكتشف الباحثون أن الهاتف المحمول قد يكون مصدرا للبكتيريا بمقدار 18 مرة مقارنة بحافة المرحاض.

وأكد الباحثون أن هذه البكتيريا ينتج عنها العديد من الأمراض المعدية الخطيرى مثل التهابات الجلد والتهابات الأمعاء والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا الذى ينتشر في فصل الصيف وهو نوع من الفيروسات التي ينتج عنها أعراض مختلفة مثل الخوف من الضوء والصداع والغثيان وتيبس الرقبة والحمى.

وأوصت الدراسة بضرورة الاعتناء بنظافة أسطح هاتفك المحمول بشكل دورى، باستخدام العديد من المظهرات مثل المناديل المضادة للبكتثريا ومنتجات اليد المضادة للمكيروبات أو باستخدام الكحول، على أن يتم فصل التيار الكهربائى عن هاتفك قبل البدء في عملية تطهيره.