شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول حمض الفوليك دون استشارة الطبيب مفيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية من التحضير للحمل، وعند الذهاب للطبيب للمتابعة، ينصح بضرورة أخذ حمض الفوليك، لأنه يساعد علي إنتاج بويضات نضجه وتصبح سهلة في التلقيح، وأيضا يعد إجباري لتناوله خلال فترة الحمل وخاصة الأولي، والهدف هو الحفاظ علي صحة الأم والجنين للحد من تعرضه للتشوهات.

ولكن ماذا يحدث في الجسم عند الإسراف في تناول حمض الفوليك؟..يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور خلال موقع "healthline" الطبي، والذي أكد أن حمض الفوليك يعد من العلاجات الجيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الحديد في الجسم والأنيميا، فهو يعمل علي تنشيط خلايا الدم الأحمر ويساعد علي إمدادها المهمة التي يفقدها الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا.

فحمض الفوليك ليس علاجا فقط للنساء خلال فترة الحمل، فهو يساهم في علاج مرضي الأنيميا أيضا.

وأكد التقرير، أن الإسراف في تناول حمض الفوليك دون الرجوع للطبيب تعد من الحيل السيئة، التي تزيد من فرص نقص نسبة فيتامين ب12 بالجسم، ويزداد فرص الإصابة بمشاكل في القلب، والجهاز العصبي، والإجهاد والتعب وعدم القدرة علي التركيز وضعف الذاكرة، وقد يصل الأمر للتعرض لمشاكل عديدة في المخ.

ونصح التقرير، بضرورة المتابعة عند الطبيب للتعرف علي الجرعات المحددة، وأيضا إذا كان هذا الجسم يحتاج لحمض الفوليك أم لا؟..وأيضا تحديد المدة التي يجب علي الشخص أخذ العلاج بها.