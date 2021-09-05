بالفيديو: 6 نقاط من هذا الزيت يومياً تخلصك من دهون الكرش

بيروت - نادين محمد - هل تريدين أن تخسري وزنك الزائد؟ بالطبع، ستُجيبين بـ«نعم». إذاً، احرصي على أن تتناولي نقطتين من زيت القرفة خلال كل وجبة. لكن انتبهي! ليس عليك أن تستهلكي كمية أكبر منه لأنّ هذا قد يعود على صحتك بنتائج سلبيّة.

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لطالما استُخدم زيت القرفة من أجل علاج الكثير من الأمراض وتحفيز وظائف الجسم، علماً أنّه يعزّز عمل الدماغ والذاكرة والجهاز المناعي. وهو مفيد بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من داء السكّري ويحدّ من ارتفاع مستوى السكّر في الدم.

كيف تحضّرين زيت القرفة؟

هل تعرفين أن القرفة هي نوع من البهارات متعدّدة الفوائد؟ نعم، ويمكنك أن تضيفيها إلى مختلف الخلطات التي تحسّن صحتك بطرق مختلفة. والآن، إبدئي بتحضير وصفة زيت القرفة. وفي هذه الحالة، تحتاجين إلى: كوب من زيت الزيتون، 6 أعواد من القرفة ووعاء زجاجي مع غطاء.

-ضعي أعواد القرفة في الوعاء الزجاجي.

-أضيفي إليها زيت الزيتون، على أن يغمرها تماماً.

-أغلقي الوعاء وضعيه في مكان دافئ ثمّ اتركيه يرتاح لمدّة 3 أسابيع مع التحريك من وقت إلى آخر.

-بعد مرور 3 أسابيع، صفّي الزيت مستخدمة قطعة من الشاش وخزّنيه في مكان مبرّد وجاف.

طريقة الاستخدام

لكي تستفيدي من خصائص هذا الزيت، يكفي إذاً أن تتناولي نقطتين أثناء كل وجبة. وهي تعتبر كمية كافية لتخسري وزنك الزائد وتحرقي الدهون المتراكمة في غير منطقة من جسمك.

إنتبهي!

بالرغم من أنّ استخدام زيت القرفة مفيد جداً لرشاقتك، من الأفضل أن تتوخي الحذر أثناء استخدامك له لأنّه قد يعود بالضرر على صحتك في الحالات التالية:

-إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون أو المعدة. ففي هذه الحالة، عليك أن تتناولي الزيت باعتدال لأن القرفة قد تسبّب تهيّج هاتين المنطقتين من جسمك.

-إذا كنت تعانين من قرحة الأمعاء، لا تستهلكي هذا الزيت لأنه قد يزيد الوضع سوءًا.

-في حالة الحمل، امتنعي عن تناول القرفة لأنها تعزّز تدفّق الدم على مستويي الحوض والرحم.

- إذا كنت تعانين من أمراض القلب لأن القرفة تساهم في زيادة ضربات قلبك.

-الاستهلاك المفرط لزيت القرفة قد يسبب القيء وتهيّج الكلى.

شاهدي بالفيديو كيفية تحضير زيت القرفة للتخلص من الكرش

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