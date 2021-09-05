خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء بخليط القهوة والكاكاو

بيروت - نادين محمد -

من اجل تخسيس الوزن بسرعة قبل الشتاء، تلجأ الكثيرات الى تطبيق بعض الحميات القاسية. وقد ينجحن في تحقيق الهدف وقد يعانين من الاثر يويو. ويعني هذا فقدان الوزن واستعادته في فترات متلاحقة وقصيرة جداً. ويبدو ان خبيرات التغذية تنبهن الى هذه المشكلة منذ سنوات طويلة وسعين الى حلها. ولهذا ابتكرت بعضهن وصفات طبيعية يمكن صنعها في المنزل وتساعد على خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء. ومنها خليط القهوة والكاكاو التي تساهم في حرق الدهون الضارة.



يمكن خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء اذاً بتطبيق خلطة القهوة والكاكاو الفعالة. لكن من المهم ايضاً الانتباه الى اهمية تناول الطعام المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المقادير

ملعقة وسط من القهوة المطحونة

نصف ملعقة طعام من بودرة الكاكاو

10 سنتل من حليب اللوز

10 سنتل من الماء الدافئ

ملعقة وسط من زيت جوز الهند

الطريقة

1 تخلط القهوة مع الكاكاو والماء الدافئ الى ان يتم الحصول على مزيج متجانس.

2 يتم وضع المزيج في آلة صنع القهوة.

3 حين تصبح القهوة جاهزة يضاف اليها حليب اللوز وزيت جوز الهند ويتم الخلط مجدداً. ويمكن تناول هذا المشروب الغني بالمغذيات في الصباح من اجل الحصول على فوائده الكثيرة. فهذا يساعد، مع مرور الوقت، على نحت الجسم وتذويب الدهون كما على مد الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار.

فوائد خلطة القهوة والكاكاو للتخسيس



تساعد هذه الخلطة اذاً على خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء. ومن المهم ايضاً التعرف على الكثير من الفوائد الصحية التي تحتوي عليها مكوناتها.

حليب اللوز



- يعتبر البديل المثالي لحليب البقر وخصوصاً بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

- يحتوي على الكثير من المغذيات ومنها الفيتامينان E وD والكالسيوم والبروتينات والاحماض الدهنية ومضادات الاكسدة والحديد. وهو خال تماماً من الكوليسترول الضار.

- من خصائصه ايضاً انه يحتوي على الكثير من الالياف التي تحمي الامعاء وتعزز عملية الهضم.



زيت جوز الهند

- يحتوي على الاحماض الدهنية ويساعد على ترطيب البشرة والشعر.

- يساهم تناوله في تعزيز عملية الايض وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

-يؤمن الشعور بالشبع ما يحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

القهوة

- تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم ومضادات الاكسدة التي تحد من تأثير الشوارد الحرة الضارة المسؤولة عن شيخوخة الخلايا.

- تتسم بتأثير مدر للبول وهذا يعني انها تخلص الجسم من السموم.

- يساهم تناولها في تسهيل عملية الهضم والمرور المعوي وتحفيز الايض وحرق الدهون.

الكاكاو

- يمكن الاعتماد عليه من اجل الحد من تأثير الضغط النفسي. والسبب انه يحتوي على نسبة مرتفعة من الثيوبرومين والمغنيزيوم.

- يستفاد منه في الحد من تسريع شيخوخة الخلايا نظراً لاحتوائه على نسبة مهمة من مضادات الاكسدة.

- يساعد شرب الكاكاو على خسارة الوزن بسرعة قبل الشتاء لأنه يساهم في تفتيت الدهون الضارة وتسهيل عملية الهضم.

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