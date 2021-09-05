صحة ورشاقة

إصابات فيروس كورونا في روسيا تتجاوز 7 ملايين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، الأحد، 7 ملايين و12599، بعد تسجيل 18645 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

 

كما سجلت روسيا 793 وفاة جديدة، ورفعت هذه الأرقام العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و12599 وإجمالي الوفيات إلى 187200.

 

وتسجل هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) إحصاءاتها الخاصة، وقالت في أغسطس/آب الماضي إن عدد الوفيات بسبب "كوفيد-19" والأسباب المرتبطة به بين أبريل/ نيسان من العام الماضي ويوليو/ تموز الماضي بلغ 365 ألفا.

 

وأظهرت بيانات الهيئة أن عدد الوفيات فوق المعدلات الطبيعية، التي يقول بعض علماء الأوبئة إنها أفضل طريقة لقياس عدد الوفيات الحقيقي أثناء الوباء، وصل إلى 528 ألفا في يوليو/تموز الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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