شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 12 يؤدي إلى تلف الأعصاب.. 4 أطعمة يجب أن تتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين، من الفيتامينات الضرورية لصحة الأنسجة العصبية ووظائف المخ وإنتاج خلايا الدم الحمراء، لكن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي منه.

أصبح نقص فيتامين ب 12 شائعًا للغاية في كثير من الأشخاص، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يمكن أن يؤدي نقص فيتامينات ب إلى تلف الأعصاب، وقد يتم تجاهل العلامات المبكرة لسوء صحة الأعصاب التي تشمل الدوخة وضعف العضلات والشعور بوخز في الأطراف، وحذر الخبراء من أن تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب 12 قد يصبح منهكًا بشكل دائم.

جسم الانسان لا يصنع فيتامين ب 12 من تلقاء نفسه

مثل معظم الفيتامينات، لا يمكن لأجسامنا أن تصنع فيتامين ب 12، يجب أن تحصل عليه من الطعام والمكملات الغذائية، كما أن أجسامنا لا تستطيع تخزين فيتامين ب 12 لفترة طويلة، لذا فنحن بحاجة إلى تناول الأطعمة الغنية بهذه المغذيات بشكل منتظم.

بينما لا يستهلك بعض الأشخاص ما يكفي من فيتامين ب 12 لتلبية احتياجاتهم، لا يستطيع البعض الآخر امتصاص ما يكفي منه، بغض النظر عن الكمية التي يتناولونها، ونتيجة لذلك، وجد أن نقص فيتامين ب 12 شائع نسبيًا، خاصة بين كبار السن.

أطعمة غنية بفيتامين ب 12الكبد والكلاوى الحيواني

الكبد والكلوى، وخاصة من لحم الضأن ولحم العجل ولحم البقر، غنية جدًا بفيتامين ب 12، يمكن أن توفر حصة 100 جرام من لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم العجل ما يصل إلى 3500٪ من القيمة اليومية (DV) لفيتامين B12 ، بينما توفر الحصة نفسها من الكلى، وتعد شرائح اللحم البقري المشوية أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12.

الأسماك

تعتبر الأسماك من الأطعمة المغذية للغاية لأنها مصدر كبير للعناصر الغذائية مثل البروتين والفيتامينات والمعادن، السردين والتونة والسلمون تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين ب 12، تعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لقلبك.

الحليب ومنتجات الألبان

يعتبر الحليب ومنتجات الألبان مثل الزبادي والجبن مصادر رائعة للبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب 12، يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على حوالي 46٪ من فيتامين B12

البيض

أظهرت الدراسات أن صفار البيض يحتوي على مستويات أعلى من فيتامين ب 12 من بياض البيض، بالإضافة إلى ذلك يقول الباحثون إن فيتامين ب 12 الموجود في صفار البيض يسهل على الجسم امتصاصه.