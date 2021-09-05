شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة تحذيرية تظهر في صوتك علامة على إصابتك بسرطان الرئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الرئة أمرًا صعبًا، على عكس السرطانات الأخرى، لا تظهر أعراض سرطان الرئة عادةً إلا في مرحلة متقدمة، وعندما ينمو الورم بشكل كبير بما يكفي للضغط على الأعضاء الأخرى، فإنه يسبب الألم وعدم الراحة، ومع ذلك في بعض الأحيان، توجد إشارات تحذير سابقة يجب أن نبحث عنها.

وفقا لتقرير موقع " Express"، في كثير من الأحيان، عندما يتلقى المرضى تشخيصًا بسرطان الرئة، فإنهم يعانون من أعراض مثل صعوبة التنفس المستمرة أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو ألم الصدر لفترة من الوقت.

لكن من غير المحتمل أن يتعرف المرء على هذه الأعراض على أنها أعراض لسرطان الرئة قبل فوات الأوان، ووفقا للأطباء ففي حين أن كل من السعال أو حالة التهاب الشعب الهوائية ليست سببًا للاعتقاد بأنك مصاب بسرطان الرئة، إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بسرطان الرئة، فإن الانتباه إلى علامات الإنذار المبكر أمر بالغ الأهمية".

حدد الأطباء الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب البحث عنها من أجل اكتشاف المرض في أقرب وقت ممكن، ويمكن أن يكون أحدها واضحًا في صوتك:

بحة في الصوت: السعال المزمن أو الورم الذي يتداخل مع الأحبال الصوتية يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص المصابين بسرطان الرئة بصوت خشن.

السعال المزمن: غالبًا ما يشكو المصابون بسرطان الرئة من سعال لا يزول ؛ سعال مزمن يستمر لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة: يمكن أن تسد أورام الرئة مجرى الهواء ، مسببة التهابات متكررة مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

سعال مصاحب بالدم: حتى لو كان مجرد كمية صغيرة من الدم ، فإن السعال المصحوب بالدم أو المخاط الدموي هو سبب للاتصال بطبيبك.

ضيق التنفس: يمكن أن يتسبب سرطان الرئة في ضيق مجرى الهواء مما يؤدي إلى صعوبة التنفس.

ألم الصدر: عندما يسبب ورم في الرئة ضيق في الصدر أو يضغط على الأعصاب، فقد تشعر بألم في صدرك، خاصة عند التنفس بعمق أو السعال أو الضحك.

غالبية بحة الصوت التي يعاني منها مرضى سرطان الرئة ناتجة عن تكرار حدوث شلل العصب الحنجري (شلل أو ضعف في ذلك العصب)، يمكن أن تضغط أورام الرئة اليسرى على العصب مسببة بحة في الصوت أو شلل عصبي حنجري متكرر، على الرغم من أن أورام الرئة اليمنى أقل شيوعًا ، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا شلل العصب الحنجري المتكرر.

يعتبر الأشخاص التاليين معرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة ومن المحتمل أن يكون لديهم بحة في الصوت كعرض: