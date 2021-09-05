صحة ورشاقة

خبر سار.. سم الأفعى البرازيلية مفيد في محاربة كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 5 ثواني

الأفعى البرازيلية

يواصل العلماء جهودهم في البحث عن الوسائل التي من الممكن أن تساعد في مواجهة فيروس ، خاصة في ظل عدم التوصل للقاحات مضادة فعالة.

قال علماء من جامعة ساو باولو، إن سم الأفعى البرازيلية كان فعالا في قمع فيروس كورونا في الجسم بنسبة 75%.

أجرى العلماء التجربة على قرد واستخدموا فيها عدة أنواع من الثعابين، ووجدوا أن سم الأفعى مفيد للغاية في القضاء على فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

يعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى قدرة أحد مكونات السم على منع تطور البروتينات الضرورية لفيروس كورونا للتكاثر داخل الجسم. والجزيء الذي يقتل الفيروس دون الإضرار بالخلايا الأخرى، هو سلسلة من الأحماض الأمينية التي ترتبط بإنزيم فيروس كورونا يدعى “PLPro”.

حث أحد مؤلفي الدراسة، جوزيبي بورتو، الناس على عدم قتل الثعابين، على أمل أن يخلصوها من فيروس كورونا مستقبلا.

وأضاف أن السم المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن تصنيعه في المختبر، مما يجعل من غير الضروري التقاط أو تربية الثعابين.

تعتبر الأفعى البرازيلية من أكبر الثعابين في العالم، حيث يصل طولها عدة أمتار. تم العثور على هذا النوع في الغابات الساحلية على المحيط الأطلسي وتوجد أيضًا في بوليفيا وباراغواي والأرجنتين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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