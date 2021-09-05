نصائح عملية للتغلب على آلام الظهر.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعاني عدد كبير من الناس ومن مختلف الأعمار من آلام أسفل الظهر، الأسباب متعددة منها خلل في فقرة أو أكثر من العمود الفقري أو إجهاد يؤدي الى إصابة في العضلات.

وغالباً الجلوس لوقت طويل في المكتب من دون التنبه الى الوضعية المناسبة، نعرض لكم بعض الأفكار العملية لتخفيف آلام الظهر:

الثلج

يمكن وضع الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة. تجنب استخدام الضمادات الساخنة على إصابة جديدة مؤلمة أو متورمة، لأن الحرارة ستجذب الدم إلى المنطقة المصابة وتؤثر على الإلتهاب.

الحزام

يمكنك الإستعانة بحزام من الصيدلية يوضع في أسفل الظهر. سوف يساعد على إستقرار الظهر وتراجع التشنجات العضلية.

التحرك

تجنب البقاء في السرير طوال اليوم، لأن الراحة يمكن أن تضعف الظهر.

تقوية العضلات

بناء العضلات مفيد بعد المرحلة الحادة من الإصابة، فقد يؤدي الأداء السيئ أو التمرين غير الكافي إلى تفاقم الحالة. قد يحتاج البعض إلى الجمع بين تمارين أسفل الظهر والوركين والبطن لعلاج المشكلة.

الجلوس

إختيار كرسي للجلوس تبقي الظهر مستقيماً، في وضعية النوم على الجانب توضع وسادة بين الركبتين، وفي وضعية النوم على الظهر وضع وسادة تحت الركبتين.

تخفيف الضغط

التنبه الى تخفيف الضغط عن أسفل الظهر في النشاطات اليومية، منها ثني الركبتين بدلًا من الانحناء.

الحذاء

تبين أن إرتداء الأحذية الخفيفة الوزن التي تدعم قوس القدم، تساعد في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة.

التوتر

الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، يميلون إلى أن يكونوا أقل نشاطًا، وبالتالي يقضون وقتًا أطول في الجلوس، ما ينعكس سلباً على الظهر.