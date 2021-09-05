شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب البنكرياس هو التهاب مرضي للبنكرياس والذي خلف معدتك بالقرب من الأمعاء الدقيقة إنه يطلق الإنزيمات التي تساعدك على هضم الطعام وتنظم أيضًا كيفية إدارة جسمك للجلوكوز .

التهاب البنكرياس واحد من المشاكل الشائعة التي يسبب ألم شديد وعدم القدرة على بذل مجهود|، يمكن أن يأتي التهاب البنكرياس ويختفي بسرعة ، أو يمكن أن يكون مشكلة مزمنة ويعتمد العلاج على ما إذا كان التهاب البنكرياس حادًا أم مزمنًا، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب البنكرياس وفقا لما ذكره موقع healthline

س: ما هي أعراض التهاب البنكرياس

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن من آلام في الجزء العلوي الأيسر من البطن كعرض أساسي لهم، و قد يظهر بعض الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن التهابًا في فحوصات التصوير التشخيصي ، ولكن بخلاف ذلك قد لا تظهر عليهم أي أعراض.

قد تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البنكرياس ما يلي:

1: ألم يلتف حول الجزء العلوي من الجسم وينطوي على الظهر .

2:عسر الهضم.

3:الغثيان أو القيء.

4:الم بطن.

5:فقدان الوزن غير المقصود.

6:انتفاخ البطن منتفخ.

7:حمى.

س: ما هي أنواع التهاب البنكرياس؟التهاب البنكرياس الحاد

التهاب البنكرياس الحاد هو سبب رئيسي لدخول المستشفى لمشاكل الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون ظهور التهاب البنكرياس الحاد مفاجئًا جدًا، و عادة ما يزول الالتهاب في غضون عدة أيام بعد بدء العلاج ، ولكن قد تتطلب بعض الحالات الإقامة في المستشفى.

التهاب البنكرياس الحاد أكثر شيوعًا عند البالغين منه لدى الأطفال، وتعتبر حصى المرارة هي السبب الرئيسي لالتهاب البنكرياس الحاد عند البالغين.

التهاب البنكرياس المزمن

التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب يصيب البنكرياس يعود باستمرار أو يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب البنكرياس المزمن من تلف دائم للبنكرياس ومضاعفات أخرى، و يتطور النسيج الندبي من هذا الالتهاب المستمر.

يمكن أن يتلف التهاب البنكرياس الخلايا التي تنتج الأنسولين ، وهو هرمون يفرزه البنكرياس وينظم كمية السكر في الدم، و هذا يؤدي إلى مرض السكري في حوالي 45 % من المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن.

التهاب البنكرياس الناخر

يمكن أن تتطور الحالات الشديدة من التهاب البنكرياس الحاد إلى التهاب البنكرياس الناخر ، والذي يشير إلى موت الخلايا بسبب المرض، وعادةً عندما يترك التهاب البنكرياس دون علاج.

يمكن أن يتسبب الالتهاب الناتج عن التهاب البنكرياس في تسرب إنزيمات الجهاز الهضمي إلى البنكرياس، و يمكن أن يؤدي هذا إلى تلف الأنسجة وموتها ، مما يؤدي إلى التهاب البنكرياس الناخر.





س: ما هي أسباب التهاب البنكرياس ؟

1:حصى في المرارة.

2:شرب الكثير من الكحول.

3:بعض الأدوية.

4:سرطان البنكرياس.

5:عملية جراحية في البطن.

6:الالتهابات.

7:التليف الكيسي.

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكالسيوم أو الدهون الثلاثية (نوع من الدهون) في الدم أيضًا إلى التهاب البنكرياس المزمن.

حصوات المرارة هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد. حصوات المرارة عبارة عن كتل صلبة صغيرة تتكون من الصفراء ، وهو سائل يساعد على الهضم.