إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه يخضع للعزل المنزلي وأنه يتماثل للشفاء بسبب حصوله على اللقاح.



وقال النجيب - فى تدوينة عبر فيسبوك السبت - إنه فى نهاية الاسبوع المنصرم اتضح أنه كان من المخالطين لأحد الزملاء المصابين أثناء العمل، وأجرى جميع المخالطين الفحوصات وكانت النتيجة سلبية.

وأشار إلى أنه مع بداية الاسبوع شعر ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا، فأعاد الفحص وكانت النتيجة إيجابية، لافتا إلى أنه يتماثل للشفاء بفضل اللقاح الذى كان قد تلقاه مسبقا.

وأكد أنه بصحة جيدة ويتابع سير العمل فى وزارة الصحة من الحجر المنزلي، داعيا جميع المواطنين إلى الإسراع بتلقى لقاحات كوفيد19 حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.