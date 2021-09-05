كورونا حول العالم.. رقم قياسي في الهند وارتفاع وفيات ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأحد، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 221 مليونا و134 ألفا و539 إصابة.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و575 ألفا و676 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 197 مليونا و627 ألفا و903 حالات شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





إصابات قياسية في الهند

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الهند تسجيل 42766 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 32.9 مليون إصابة.

وأظهرت بيانات من الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 440533 بعد تسجيل 308 حالات وفاة جديدة.





28 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 يوم السبت مقابل 22 قبل يوم.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95010 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636

331 إصابة جديدة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات يوم السبت مقابل 318 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 289684 من ضمنهم 241415 حالة تم شفاؤها، و 16776 حالة وفاة.".





ارتفاع وفيات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.



