شكرا لقرائتكم خبر عن التكيسات الكلوية مشكلة صحية تسبب ألم بالظهر.. اعرف كل شيء عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التكيسات الكلوية هي جيوب دائرية مملوءة بسائل يتشكّل على الكليتين أو بداخلهما، ويمكن أن ترتبط التكيسات الكلوية باضطرابات خطيرة قد تضعف وظيفة الكلى ولكن الأكثر شيوعًا هو أن تكون التكيسات الكلوية من نوع يسمى التكيسات الكلوية البسيطة، تكيسات غير سرطانية نادرًا ما تسبب مضاعفات.

ويقدم التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن التكيسات الكلوية وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine

أعراض التكيسات الكلوية





لا تسبب الكيسات الكلوية البسيطة مؤشرات مرض أو أعراض في العادة لكن في حالة نمو كيس كلوي بسيط بحجم كبير، فقد يكون من أعراضه:

-ألم في ظهرك أو جانبك.

-حمى.

-ألم بالجزء العلوي من البطن.

أسباب التكيسات الكلوية

إن أسباب التكيسات الكلوية البسيطة غير واضحة تقترح أحد النظريات أنه تتم الإصابة بكيس في الكلى عندما تضعف الطبقة السطحية من الكلى وتشكل جيبًا (رتجًا) يمتلأ الجيب بعد ذلك بالسوائل، وينفصل ويتطور إلى كيس.

عوامل الخطر

يزداد خطر الإصابة بتكيسات الكلى البسيطة بينما تتقدم في العمر، ولكن مع ذلك فقد تحدث هذه التكيسات في أي عمر و تعد تكيسات الكلى البسيطة أكثر شيوعًا بين الرجال.

مضاعفات تكيسات الكلى؟

يمكن أن تؤدي التكيسات الكلوية أحيانًا إلى مضاعفات، بما في ذلك:

- قد يصاب كيس الكلى بالعدوى، مما يسبب الحمى والألم.

- يسبب كيس الكلى الذي ينفجر ألمًا شديدًا في ظهرك أو جانبك.

-قد يؤدي كيس الكلى الذي يسد تدفق البول الطبيعي إلى تورم الكلى (استسقاء الكلية).

يمكن اكتشاف التكيسات الكلوية البسيطة غالبًا في أثناء اختبارات التصوي، التي تجرى من أجل حالة أخرى، عادة لا تتطلب التكيسات الكلوية البسيطة، التي لا ينتج عنها ظهور علامات أو أعراض، الخضوع للعلاج.