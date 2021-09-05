شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك تناول المضادات الحيوية أثناء الرضاعة الطبيعية؟.. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل المضادات الحيوية أمنة أثناء فترة الرضاعة هو السؤال الذى تحتار فيها السيدات دائما وذلك خوفا من تأثير المضاد الحيوى على الطفل، وحسب ما ذكر موقع healthline فإن الأدوية المتناولة تسرى فى مجرى الدم ومعظمها ينتقل إلى حليب الثدي ومع ذلك، فإن الكمية الموجودة في الحليب عادة ما تكون أقل من الكمية الموجودة في الدم، كما أن معظم الأدوية لا تشكل خطرًا حقيقيًا على معظم الأطفال.

ومع ذلك، فهناك استثناءات وعلى هذا النحو، فإن كل دواء تتناوله بما في ذلك المضادات الحيوية يجب معرفة طبيب الأطفال الخاص بطفلك أولا، بالإضافة إلى الدواء نفسه، هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار، بما في ذلك عمر طفلك لأنه من الممكن أن يؤثر على الأطفال حديث الولادة على عكس الأطفال الأكبر سنا والأطفال الصغار.

ما الآثار التي يمكن أن تحدثها المضادات الحيوية أثناء الرضاعة الطبيعية؟

بصرف النظر عن القلق من أن المضادات الحيوية قد تضر برفاهية طفلك ، هناك مخاوف أخرى محتملة تتعلق باستخدام المضادات الحيوية من قبل الأمهات المرضعات، تعمل المضادات الحيوية من خلال قتل البكتيريا في جسمك - البكتيريا التي تسبب لك الضرر والبكتيريا "الجيدة" التي تحافظ على صحتك. على هذا النحو ، يمكن أن تسبب المضادات الحيوية بعض المواقف غير المريحة لكل من الأمهات والأطفال ومنها

-اضطراب المعدة والانزعاج عند الأطفال

تشير الأمهات أحيانًا إلى أن أطفالهن يعانون من اضطراب في المعدة بعد تناول المضادات الحيوية، قد يكون هذا بسبب أن المضادات الحيوية قد تستنفد البكتيريا "الجيدة" في أمعاء طفلك.

ضع في اعتبارك أن هذا التأثير عادة ما يكون قصير الأجل وغير ضار وليس معطى ضعي في اعتبارك أيضًا أن حليب الثدي مفيد لصحة أمعاء طفلك ، لذلك من المهم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

يمكنك التفكير في إعطاء طفلك البروبيوتيك لعلاج هذه المشكلة ، ولكن من المهم أن تستشير مقدم الرعاية الطبية لطفلك قبل القيام بذلك.

-مرض القلاع

المضادات الحيوية يمكن أن تقلل من عدد البكتيريا "الجيدة" في نظامك والتي تحافظ على الكائنات الحية الدقيقة الأخرى تحت السيطرة - قد تصاب أنت أو طفلك بمرض القلاع ، وهي عدوى فطرية عادة ما تسببها المبيضات البيضاء ، وهي خميرة فطرية.

عادة ما يتضمن علاج مرض القلاع الأدوية المضادة للفطريات لكل من الأمهات والأطفال لكن الوقاية هي المفتاح إذا كنت تتناول مضادًا حيويًا ، ينصح بتناول بروبيوتيك للحفاظ على بكتيريا الأمعاء سعيدة ومتوازنة.

ماذا لو كان عليك تناول دواء غير آمن للرضاعة؟

هناك بعض أنواع المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب ومناسبة للمرأة المرضعة ولكن إذا انتهى بك الأمر إلى تناول دواء غير آمن لطفلك ، فحاول ألا تقلقي كثيرًا أحيانًا يكون تناول مضاد حيوي ممنوع للرضاعة أمرًا مهمًا لصحتك ، ويجب ألا تشعر بالذنب إذا كان هذا هو الحال يحتاج طفلك إلى أم صحية أكثر من أي شيء آخر ، لذا افعلي ما تحتاجينه للبقاء بصحة جيدة.

إذا كنت لا تستطيع الرضاعة الطبيعية أثناء تناول المضاد الحيوي ، فتأكد من ضخ الحليب وتفريغه وفقًا لجدول منتظم للحفاظ على إمدادات الحليب وبالطبع تأكد من تغذية طفلك بوسائل بديلة أثناء انتظارك، و يجب أن تكون قادرًا على استئناف الرضاعة الطبيعية بمجرد أن يتخلص جسمك من المضاد الحيوي.