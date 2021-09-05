شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الذرة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحب خبز الذرة، أو حساء الذرة ، أو تستمتع فقط بإضافة بعض الحبوب الطازجة إلى سلطتك المفضلة، فإن الذرة هي غذاء أساسي حول العالم، فهي تقدم أيضًا الكثير من الفوائد الصحية التي قد لا يدركها الكثير من الأشخاص ووفقا لموقع "eatthis"، أبرزها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم والعديد من الفوائد سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

1- خفض نسبة الكوليسترول في الدم:

إذا كنت ترغب في الحصول على الكوليسترول في منطقة صحية، فإن إضافة بعض زيت الذرة إلى نظامك الغذائي قد يكون وسيلة فعالة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة التغذية أنه من بين مجموعة من 25 شخصًا بالغًا يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، فإن تناول أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة يوميًا خفض مستويات الكوليسترول بنسب أكبر من أولئك الذين تناولوا كمية مكافئة من زيت جوز الهند.

2- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري:

يمكن أن يكون القليل من الذرة في قائمتك هو المفتاح للحفاظ على مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به، وجدت دراسة أجريت عام 2018 في المختبر ونشرت في PLOS One أن أصباغ الأنثوسيانين الموجودة في الذرة كانت مرتبطة بتحسين امتصاص الجلوكوز وزيادة إفراز الأنسولين ، بالإضافة إلى تنشيط مستقبل الأحماض الدهنية الحرة -1 والجلوكوكيناز، وهما علامتان بيولوجيتان مرتبطتان بانخفاض في مخاطر مرض السكري.

3- يحسن من عملية الهضم:

إذا كنت تحاول علاج مشاكل الجهاز الهضمى فقد يؤدي القليل من الذرة إلى مساعدتك فى ذلك، أكدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة التغذية أن استهلاك بوليديكستروز وألياف الذرة القابلة للذوبان، وهما نوعان من الألياف الموجودة في الذرة، كان مرتبطا بزيادة إنتاج البراز بشكل متكرر.

4 -يحسن من بكتيريا الأمعاء:

يعد التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء أمرًا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، ولكن أيضًا لتعزيز صحة الجسم بالكامل ، حيث أن ما يقرب من 70 % من جهاز المناعة في الجسم يقع داخل القناة الهضمية، فإن إضافة بعض الذرة إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحفاظ على هذا التوازن الأساسي سليمًا.

5 -الشعور بالشبع لمدة طويلة :

يمكن أن يساعدك الاستمتاع ببعض الفشار كوجبة خفيفة على الشعور بالشبع بين الوجبات دون اللجوء إلى الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية، صنفت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الفشار على أنه يحتوي على مؤشر شبع بنسبة 154 %، باستخدام الخبز الأبيض كمقارنة أساسية مع مؤشر الشبع بنسبة 100 %.