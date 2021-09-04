شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي علاج طبيعي: الجلوس لفترات طويلة قد يسبب «الوفاة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. محمد أبو الفرج، أخصائي أول علاج طبيعي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات في اليوم دون القيام بأي نشاط بدني يعرضك لخطر “الوفاة”.

وأضاف، وفقا لـ “الإخبارية”، أن أسلوب الحياة الخامل بالجلوس بشكل مستمر يسبب اعتلالات صحية كثيرة، منها القلق وأمراض القلب والاكتئاب والسكري وارتفاع ضغط الدم والتي أكدتها 13 دراسة.

وقال إن الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة يسبب أضرار مباشرة وغير مباشرة، ومن الأضرار المباشرة هي زيادة مؤشر كتلة الجسم مما يؤدي إلى السمنة المفرطة.

كما يسبب الجلوس لفترات طويلة وبشكل خاطئ، هشاشة العظام وانحراف العمود الفقري، كما يؤدي على المدى البعيد للانزلاق الغضروفي.