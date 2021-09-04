ما هو التهاب الأنف التحسسي عند الأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - التهاب الأنف هو رد فعل يحدث في العين والأنف والحلق،عندما تؤدي المواد المسببة للحساسية في الهواء إلى إطلاق الهيستامين والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، وعادة ما تكون المواد المسببة للحساسية غير ضارة ولكن عندما يعاني الشخص من الحساسية ، يعتقد الجسم أن هذه المواد المسببة للحساسية ضارة وتهاجمه.

وحسب ما ذكره موقع stanfordchildrens يمكن أن يحدث التهاب الأنف التحسسي على أساس موسمي أو على مدار السنة، و غالبًا ما يكون هناك تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما أو الربو أو حساسية الطعام.





ما هى الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الأنف التحسسي عند الأطفال؟

-حبوب اللقاح من الأشجار أو العشب أو الأعشاب الضارة.

-عث الغبار.

-عفن.

-نفايات الصراصير.

-وبر الحيوانات.

-الروائح القوية ودخان التبغ يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة لالتهاب الأنف التحسسي، لكن هذه المواد مهيجة وليست مسببة للحساسية.

من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي؟

الأطفال المصابون بأمراض الحساسية الأخرى (مثل الإكزيما والحساسية الغذائية والربو) هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي، حيث يعاني حوالي 8 من كل 10 أطفال مصابين بالربو من التهاب الأنف التحسسي، بالنسبة لهؤلاء الأطفال تعد المواد المسببة للحساسية سببًا شائعًا لنوبات الربو،و الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الحساسية هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.

ما هي أعراض حساسية الأنف عند الطفل؟

قد يعاني كل طفل من الأعراض بشكل مختلف و تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-العطس.

-انسداد الأنف.

-سيلان الأنف.

-حكة في الأنف والحلق والعينين والأذنين.

-نزيف في الأنف.

-نظف التصريف من الأنف.