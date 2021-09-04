شكرا لقرائتكم خبر عن من المطبخ للمفارش.. إزاى تحمى بيتك من الجراثيم والفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تنتشر الجراثيم والعدوى بسهولة في المنزل، وقد يحدث هذا عندما تتسخ الأشياء حول المنزل أو عندما تتلامس مع سوائل الجسم ، مثل الدم أو البول، وحسب ما ذكره موقع myhealth يمكن أن يؤدي سعال الشخص أو عطسه إلى انتشار الجراثيم أيضًا، يمكن أن يساعد غسل يديك كثيرًا في منع انتشار الجراثيم والعدوى و يمكن أن يساعد الحفاظ على نظافة المنزل أيضًا.

للمساعدة في تقليل الجراثيم وتجنب العدوى، تأكد من تطهير جميع أجزاء المنزل، "التطهير" يعني استخدام الصابون أو أي منظف آخر للتخلص من الجراثيم التي يمكن أن تسبب العدوى.

كيف تقلل الجراثيم في الحمام والمطبخ؟

-استخدم أقمشة تنظيف مختلفة لتنظيف الحمام والمطبخ.

-نظف عدادات المطبخ كثيرًا. استخدم منظف منزلي.

-نظف الحمام وأرضيات المطبخ كل أسبوع، إذا قمت بمسح الأرضيات ، فاستخدم دائمًا ممسحة نظيفة امسح أي انسكابات عند حدوثها.

-نظف الثلاجة من الداخل شهريا وعند وجود طعام فاسد امسح الرفوف بالماء والصابون.

-نظف أطباق الصابون وأي حاويات مستخدمة لعناية الأسنان كل أسبوع.

ما الذي يمكنك فعله لتقليل الجراثيم؟

-تأكد من تطهير أدوات التنظيف بانتظام، يمكن أن تحتوي المماسح والإسفنج المتسخ ، على سبيل المثال على الجراثيم والعفن، و ويمكن أن تنشر خرق التنظيف المتسخة الجراثيم بدلاً من إزالتها.

-انقع الإسفنج والمماسح في مطهر، مثل االمبيض المخفف.

-يمكن غسل قطع القماش في الغسالة باستخدام المنظفات المنزلية، و يمكنك إضافة مبيض منزلي إلى دورة الغسيل ، إذا أردت.

-لا تنظف الإسفنج أو أغطية السرير ولا تصب ماء الممسحة في حوض المطبخ. بدلًا من ذلك ، أفرغ الماء المتسخ في المرحاض أو مصرف الدش، هذا يساعد على منع الجراثيم من الانتشار من منطقة إلى أخرى.

-نظف جميع المعدات الطبية وأجهزة الترطيب ومزيلات الرطوبة. اتبع تعليمات المصنع. على سبيل المثال ، بالنسبة لبعض المعدات ، يمكنك تنظيفها بمزيج من جزء من الخل إلى 3 أجزاء من الماء.





بعض النصائح الأخرى لتقليل الجراثيم في المنزل:

-اغسل الأسطح العالية قبل غسل الأسطح السفليةعلى سبيل المثال ، نظف المناضد والأحواض قبل الأرضيات والمراحيض.

-ارتدِ قفازات عند تنظيف أغراض الحيوانات الأليفة ، مثل صناديق القمامة.

-غير الماء في مزهريات الزهور كثيرًا.

-حافظ على تهوية المنزل جيدًا بالهواء النقي.