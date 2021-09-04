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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للتوتر أن يتسبب فى شيب الشعر قبل الأوان؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قد يسبب الشعر الرمادي التوتر لدى بعض الناس لأنه علامة واضحة على عملية الشيخوخة، ولكن هل يمكن أن يسبب التوتر الشيب؟، وعلى الرغم من أن عملية الشيخوخة يصاحبها تحول الشعر إلى اللون الرمادي، إلا أن التوتر يمكن أن يكون سببًا في ظهور الشعر الرمادي.
ووفقا لتقرير موقع Harvard Health ، تظهر الدراسات الجديدة أن تأثيرات الجهاز العصبي مثل التوتر والقلق والأعصاب والصدمات وغيرها ، تؤدى إلى استجابات بالجسم بسبب إنتاج الكورتيزول "هرمون التوتر"، ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى شيب الشعر قبل الأوان من خلال التأثير على الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر.
هل هناك مشاكل صحية تنذر بالشيب ؟
تشمل المشاكل الصحية التي قد ينذر بها الشيب ما يلي:
- نقص فيتامين ب 12.
- الورم العصبي الليفي: تتسبب هذه المجموعة من الأمراض الوراثية في نمو الأورام على طول الأعصاب وتطور غير طبيعي للعظام والجلد.
- التصلب الحدبي: حالة وراثية غير شائعة تسبب أورامًا حميدة في أعضاء متعددة (بما في ذلك الدماغ والقلب والكلى والعينين والرئتين والجلد).
- مرض الغدة الدرقية.
- البهاق: تتسبب هذه الحالة في فقدان أو تدمير الخلايا الصبغية (الخلايا الموجودة في قاعدة بصيلات الشعر التي تنتج اللون) - ربما بسبب "اختلال" الجهاز المناعي ومهاجمة فروة الرأس بدلاً من العدوى.
- داء الثعلبة: اضطراب يحدث فيه فقدان مفاجئ لبقع من الشعر ، خاصة الشعر الملون ، وقد يؤدي هذا إلى الشيب ذلك لأن الشعر الرمادي أو الأبيض الموجود سابقًا يصبح فجأة أكثر وضوحًا. عندما يستأنف نمو الشعر ، قد يكون أبيض أو رمادي ، لكن الشعر الملون قد يعود في النهاية.