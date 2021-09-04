شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للتوتر أن يتسبب فى شيب الشعر قبل الأوان؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يسبب الشعر الرمادي التوتر لدى بعض الناس لأنه علامة واضحة على عملية الشيخوخة، ولكن هل يمكن أن يسبب التوتر الشيب؟، وعلى الرغم من أن عملية الشيخوخة يصاحبها تحول الشعر إلى اللون الرمادي، إلا أن التوتر يمكن أن يكون سببًا في ظهور الشعر الرمادي.

ووفقا لتقرير موقع Harvard Health ، تظهر الدراسات الجديدة أن تأثيرات الجهاز العصبي مثل التوتر والقلق والأعصاب والصدمات وغيرها ، تؤدى إلى استجابات بالجسم بسبب إنتاج الكورتيزول "هرمون التوتر"، ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى شيب الشعر قبل الأوان من خلال التأثير على الخلايا الجذعية المسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر.

هل هناك مشاكل صحية تنذر بالشيب ؟

تشمل المشاكل الصحية التي قد ينذر بها الشيب ما يلي: