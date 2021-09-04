شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل العلاج الحراري الساخن أم البارد؟ دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تأتي أجهزة التدليك لتسكين الآلام، وإرخاء العضلات، من خلال استخدام العلاج الحراري الساخن والبارد معًا وبتصاميم مختلفة.
كما أن بعضها لاسلكي وقابل للتنقل، ما يسهل استخدامها في أي كان، ولكن السؤال الأهم هو أيهما الأفضل للصحة.. العلاج الحراري الساخن أم البارد؟
وأوضحت دراسة حديثة لموقع ”Trusted Source“ للبحوث أن العلاج الساخن قد يكون أكثر فاعلية من العلاج البارد بتخفيف آلام أسفل الظهر.
وأشارت الدراسة إلى أن العلاج الحراري الساخن يمكنه تحسين الدورة الدموية، وزيادة التمثيل الغذائي، ومرونة الأنسجة.
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