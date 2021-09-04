1218 مستفيد بمستشفى محايل من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

بينت صحة عسير أن عدد المستفيدين بمستشفى محايل العام، من خدمات مكتب التعاون الصحي المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بلغ (1218) مستفيد، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

حيث أظهر التقرير أن عدد المستفيدين من العيادات المرئية بلغ 26 مستفيد ، فيما بلغ عدد استشارات العناية المركزة ( 2 ) استشارات ، وبلغت استشارات العناية المركزة لحديثي الولادة ( 2 ) استشارات .

واستفاد من خدمة التقارير الطبية (131) مستفيد ، وتم طباعة (371) موعد ، و التعامل مع (279) طلب زيارات ، وتنفيذ (70) رحلة توصيل أدوية ، والتعامل مع (45) إحالة جديدة ، و (62) طلب صرف أدوية ، و (117) طلب صرف مستلزمات ، و (4) طلبات للرأي الآخر .