شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأطعمة البديلة لملح الطعام للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن استبدال ملح الطعام ببديل يحتوي على البوتاسيوم المضاف وخفض الصوديوم، يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لما نشره موقع " eat this "، كشفت واحدة من أكبر الدراسات الغذائية التي أجريت على الصوديوم على الإطلاق والتى أجريت على أكثر من 20 ألف رجل وامرأة في 600 قرية في المناطق الريفية بالصين، و جميع المشاركين إما لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، أو تجاوزوا الستين من العمر، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم وكلها عوامل تجعلهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة التى أجريت على مدى خمس سنوات، استخدم نصف المشاركين بديل ملح يتكون من 75٪ كلوريد الصوديوم و 25٪ كلوريد البوتاسيوم ، بينما استمر النصف الآخر في استخدام الملح العادي ، وهو 100٪ كلوريد الصوديوم.

في نهاية الإطار الزمني للدراسة، أظهر أولئك في المجموعة البديلة للملح انخفاض خطر السكتة الدماغية بنسبة 14٪، وانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى بنسبة 13٪، وانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 12٪، وأشار الباحثون إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تترجم إلى منع حدوث حوالي 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويًا في الصين وحدها، و إذا كانت هذه المخاطر المنخفضة متشابهة في جميع أنحاء العالم، فهذا يعني أن ملايين الأشخاص سيستفيدون من التبديل البسيط إلى بديل الملح.

على الرغم من أن كمية الصوديوم عامل رئيسي هنا، فإن المفتاح الآخر لتحسين صحة القلب هو البوتاسيوم، الذي يفتقر إلى الملح العادي، و يعمل المعدن كإلكتروليت في الجسم ، وفقًا لأخصائي التغذية شينا جاراميلو ، وهو ضروري لوظيفة القلب والأوعية الدموية ولكن أيضًا لمجموعة من الفوائد الأخرى.

وقال أخصائي التغذية شينا جاراميلو، إن البوتاسيوم ينظم كل شيء من تحولات السوائل داخل وخارج كل خلية في الجسم ، وهو مهم أيضًا للحفاظ على كثافة المعادن في العظام كما يلعب دورًا في الترطيب المناسب أيضًا، و بالنسبة للقلب يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضربات القلب كوسيلة لتوزيع الدم في نظام القلب والأوعية الدموية وفي جميع أنحاء الجسم.

فواكه مجففة

بطاطا

الفول والعدس



خضروات ذات اوراق داكنة

افوكادو

موز

الأطعمة البديلة للملح وتحتوى على البوتاسيوم: