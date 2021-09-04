شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعزز مناعتك وتحمى نفسك من الفيروسات والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى المنتشرة وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذى يهدد الجهاز المناعى ، كما أن خلل المناعة قد يزيد من خطر الأصابة ببعض الأمراض المزمنة، وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 بعض النصائح التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى حسب ما ذكره موقع health ومنها:

1: تناول الطعام الصحى

ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومنها:

-الثوم: الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم ، معروف بقدرته على تقوية جهاز المناعة، كما تأتي الفائدة الأكبر من تناول نصف فص ثوم نيئ يوميًا إذا كنت لا تستطيع معدة الثوم النيء ، فإن أفضل شيء بعد ذلك هو تحميصه.

-الأطعمة الغنية بفيتامين ج: من المعروف أن فيتامين ج يعزز المناعة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين يأكلون الكيوي كل يوم لمدة شهر لديهم انخفاض كبير في شدة ومدة أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

-مضادات الأكسدة: يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى انخفاض المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، و تحتوي الفواكه والخضروات الملونة ، بما في ذلك التوت والجزر والسبانخ ، على مضادات الأكسدة التي تحميك من الإجهاد التأكسدي ، الذي يترجم إلى نظام مناعي أقوى.

2:قلل من التوتر

العيش في ظل ضغوط مستمرة ، حتى لو كانت منخفضة الدرجة ، والتي تستمر يومًا بعد يوم ، تجعل الجسم ينتج الكثير من هرمون التوتر الذى يضعف جهازك المناعى ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

3:النوم

النوم بعدد ساعات كافية يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميك من خطر العدوى.

الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعزز صحة الجسم والمناعة.