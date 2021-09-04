شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحاليل التى تكشف الإصابة بفيروس الهربس وفوائد إجرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهربس هو عدوى جلدية يسببها فيروس الهربس البسيط المعروف باسم HSV يسبب بثورًا أو تقرحات مؤلمة في أجزاء مختلفة من الجسم، ينتشر الهربس من خلال الاتصال المباشر مع القروح، ووفقا لتقرير لموقع مايو كلينك يعد كل من HSV-1 و HSV-2 عدوى متكررة هذا يعني أنه بعد أن تختفي القروح لأول مرة ، قد تصاب بتفشي آخر في المستقبل.

في حالات نادرة يمكن أن يصيب فيروس الهربس البسيط أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي يمكن أن تكون هذه الالتهابات خطيرة للغاية يمكن أن يكون الهربس أيضًا خطيرًا على المولود الجديد قد تنقل الأم المصابة بالهربس العدوى إلى طفلها أثناء الولادة يمكن أن تهدد عدوى الهربس حياة الطفل.

ويبحث اختبار HSV عن وجود الفيروس في جسمك على الرغم من عدم وجود علاج للهربس ، إلا أن هناك أدوية يمكن أن تساعد في إدارة الحالة.

يمكن استخدام اختبار الهربس للكشف عن العديد من الحالات:

اكتشف ما إذا كانت تقرحات الفم ناتجة عن فيروس الهربس البسيط.

تشخيص عدوى فيروس الهربس البسيط في المرأة الحامل.

اكتشف ما إذا كان المولود مصابًا بفيروس الهربس البسيط.

لماذا تحتاج إلى اختبار الهربس؟

لا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإجراء اختبار فيروس الهربس البسيط للأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس الهربس البسيط ولكن قد تحتاج إلى اختبار HSV إذا:

لديك أعراض الهربس، مثل بثور أو تقرحات على أي جزء آخر من الجسم

أنت حامل وكنت قد أصبت أنت أو زوجك بعدوى سابقة بالهربس أو أعراض الهربس إذا كانت نتيجة اختبار فيروس الهربس البسيط إيجابية ، فقد يحتاج طفلك إلى الاختبار أيضًا.

في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب فيروس الهربس البسيط التهاب الدماغ أو التهاب السحايا ، والتهابات تهدد الحياة في الدماغ والحبل الشوكي قد تحتاج إلى اختبار فيروس الهربس البسيط إذا كانت لديك أعراض اضطراب في الدماغ أو الحبل الشوكي وتشمل هذه:

حمى.

تصلب الرقبة.

الالتباس.

صداع حاد.

الحساسية للضوء.

ماذا يحدث أثناء اختبار الهربس؟

يتم إجراء اختبار HSV عادةً كاختبار مسحة أو فحص دم أو ثقب أسفل الظهر يعتمد نوع الاختبار الذي ستحصل عليه على أعراضك وتاريخك الصحي، لإجراء اختبار المسحة ، سيستخدم مقدم الرعاية الصحية مسحة لتجميع السوائل والخلايا من قرحة الهربس.

لفحص الدم ، سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من وريد في ذراعك باستخدام إبرة صغيرة بعد إدخال الإبرة ، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار. لا يتم إجراء البزل القطني ، والذي يُطلق عليه أيضًا البزل النخاعي ، إلا إذا اعتقد مزودك أنك قد تكون مصابًا بعدوى في الدماغ أو النخاع الشوكي.

سوف تستلقي على جانبك .

سيقوم مقدم الرعاية الصحية بتنظيف ظهرك وحقن مخدر في جلدك، لذلك لن تشعر بالألم أثناء العملية. قد يضع مزودك كريمًا مخدرًا على ظهرك قبل هذا الحقن .

بمجرد تخدير المنطقة الموجودة على ظهرك تمامًا، سيقوم مزودك بإدخال إبرة رفيعة مجوفة بين فقرتين في الجزء السفلي من العمود الفقري الفقرات هي العمود الفقري الصغير الذي يتكون منه العمود الفقري .

سيقوم مزودك بسحب كمية صغيرة من السائل النخاعي للاختبار سيستغرق هذا حوالي خمس دقائق .

قد يطلب منك مزودك الاستلقاء على ظهرك لمدة ساعة أو ساعتين بعد الإجراء قد يمنعك ذلك من الإصابة بالصداع بعد ذلك .

أثناء البزل الشوكي: