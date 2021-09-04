شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول "عين الجمل" يبعدك عن زيارة طبيب القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تصدق أن تناول حفنة من" عين الجمل" في اليوم يبعدك عن زيارة طبيب القلب، أكدت دراسة صادرة عن جامعة جورجيا الأمريكية، أن تناول هذه المكسرات يلعب دورا مفيدا فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فعين الجمل تحتوي على دهون وألياف غير مشبعة صحية للقلب.





وفقا لما نشره موقع " eatthis"، أجرى الباحثون الدراسة لمدة ثمانية أسابيع لتحديد الفوائد الصحية، حيث قاموا بتجميع 56 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 30 و 75 عامًا الذين تم اعتبارهم معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ووضعوهم في ثلاث مجموعات منفصلة.

وأوضحت الدراسة أنه تم توجيه المجموعة الأولى لتناول 68 جرامًا (حوالي 470 سعرة حرارية) من العين الجمل يوميًا، تم توجيه المجموعة الثانية لاستبدال العين الجمل بكمية مماثلة من السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي، ولم تستهلك المجموعة الثالثة (المجموعة الضابطة) المكسرات أثناء التجربة.

وأكدت الدراسة أنه خلال الأسبوع الثامن، خضع جميع المتطوعين لفحص دم قبل وبعد تناول وجبة غنية بالدهون حتى يتمكن الباحثون من فحص أي تغيرات حدثت في مستويات الدهون في الدم والجلوكوز في الدم، وذلك عندما اكتشفوا أن نسبة الدهون في الدم أثناء الصيام بين مجموعتي العين الجمل أظهرت تحسنًا مماثلًا، وانخفضت كمية الدهون الثلاثية في الدم بعد تناول الطعام في المجموعة الأولى، بينما أظهرت المجموعة الثانية انخفاضًا في مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام.

في ختام الدراسة، أفاد الباحثون أن البالغين الذين تناولوا المكسرات أظهروا في المتوسط ​​، انخفاضًا بنسبة 5٪ في الكوليسترول الكلي وانخفاضًا بنسبة 6٪ ،9٪ في البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول "الضار"، و نُشرت النتائج التي توصلوا إليها في أحد أحدث أعداد لمجلة التغذية.

تقول ليزا يونج ، أستاذة التغذية في جامعة نيويورك "لست مندهشًا من هذه النتائج الأخيرة لأن جميع المكسرات ، بما في ذلك عين الجمل، تحتوي على خصائص يمكن أن تعزز الصحة"، موضحة أن هذه المكسرات ة تحتوي على دهون وألياف غير مشبعة صحية للقلب.