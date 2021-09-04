مع بدء الدراسة.. قرينة بايدن تعود لاستئناف عملها بالتدريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي يستعد فيه ملايين الطلاب في أمريكا للعودة إلى الدراسة الأسبوع المقبل، ستكون الأمور مختلفة بعض الشيء لطلاب كلية فيرجينيا.

ووفقا لصحيفة تليجراف البريطانية فسوف تقضي السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، ثماني ساعات أيام الثلاثاء والخميس لنحو 13 أسبوعًا في تدريس الدروس وعقد جلسات العمل في الجامعة.

وستلتزم جيل خلال عملها بالجامعة بارتداء الكمامة، وستحظى بحماية الشرطة السرية خلال تنقلها من البيت الأبيض إلى الكلية وأثناء تواجدها في الحرم الجامعي.

ووجهت السيدة الأولى رسالة للعائلات والمعلمين بالقول: "أود أن تعرفوا أن طفلكم ومدرستكم في صلب اهتمامات زوجي جو (بايدن)، إنه يسعى بكل جهد لمساعدة بلادنا على هزيمة هذا الوباء والتعافي منه".

ونشر البيت الأبيض تفاصيل حول عودة جيل إلى عملها بالتدريس، لتكون بذلك أول زوجة لرئيس أمريكي في التاريخ تشغل وظيفة بدوام كامل، خارج الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وتطلبت عودة جيل بايدن إلى طلابها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا شهورًا من التفاوض، تخللها مخاوف بشأن كيفية إدراج اسمها في جداول الحصص.

وكتبت جيل بايدن إلى زملائها بعد أسبوع من تنصيب بايدن، لتفادي ذكر دورها في البيت الأبيض في نشرة داخل الحرم الجامعى: "أنا مدرسة للغة الإنجليزية في الكلية، ولست السيدة الأولى، وأحاول الفصل بين الأدوار كما فعلت كسيدة ثانية، أنا أقدر حماسكم، لكني أريد أن يراني الطلاب مدرسة للغة الإنجليزية".