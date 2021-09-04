البحرين تسمح بجرعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت السلطات البحرينية، السبت، على استخدام جرعة منشطة من لقاح "سبوتنيك-في" للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك-في" للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.

وكانت البحرين قد وافقت بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح "فايزر-بيونتك".

وتشهد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" تراجعا في البحرين ووصلت حالياً إلى 3% من ذروتها، حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يومياً، وفقاً لتقرير "رويترز" عن "كوفيد-19".

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.

وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76% من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة، وفقاً للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.