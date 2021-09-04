إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، إصابة وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، بفيروس كورونا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة اتباع الوزير البروتوكول المخصص للتعامل مع الإصابة بالعزل.

وأشار البيان إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت تراجعا في الأسابيع الماضية.

وكان آخر نشاط معلن للوزير النجيب هو اجتماعه بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمكتبه في وزارة الصحة في 30 أغسطس/آب الماضي.

وبحسب آخر تقرير نشرته وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا يوم 31 أغسطس/آب فقد تم تسجيل 14 إصابة مؤكدة بكورونا في ذلك اليوم، وحالتي وفاة في الجزيرة والشمالية، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2837.