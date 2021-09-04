شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مصابا فقط حول العالم.. تعرف على المرض النادر سبب وفاة الطفلة مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبكت رسالة طفلة منتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، الكثير من الناس الذين قرأوا باهتمام ما يشبه "وصية" كتبتها الطفلة مارينا ميلاد، بخط يدها للحديث عن شعورها من قرب الموت منها، الأمر الذى تحقق بالفعل بعد قرابة 3 أشهر من يوم كتابة الطفلة ذات الـ12 عامًا، رسالتها إلى أسرتها، حيث بدأتها بجملة "أنا هموت قريب جداً.. أنا متأكدة"، واختتمتها بوصايا لأسرتها عند رحيلها.



وصية-الطفلة-مارينا-لأسرتها

وكشفت أسرة الطفلة أنها توفت اثر إصابتها بمرض يسمى الورم الأرومي المينائي أو مرض اميلو بلاستوما هو نوع نادر من الأورام يصل عدد المصابين به حول العالم قرابة 50 مريض فقط، ويبدأ هذا المرض في الفك، غالبًا بالقرب من ضروس العقل أو الضروس الأخرى ويتكون داخل الخلايا التي تشكل المينا التي تحمي الأسنان، يمكن أن يسبب الورم ألمًا أو تورمًا ويمكن أن يغير مظهر الوجه إذا لم يتم علاجها لفترة طويلة ، فقد تصبح سرطانية وتنتشر في العقد الليمفاوية أو الرئتين، وفقا لتقرير لموقع webmed.

أعراض الورم المينائى

عادة ما تنمو الأورام ببطء على مدى عدة أشهر أو حتى سنوات لفترة من الوقت ، قد يكون العرض الوحيد هو تورم في الجزء الخلفي من الفك، قد يشعر المريض أيضًا بألم في الأسنان أو الفك، بعض الناس ليس لديهم أي أعراض يتم العثور علي الورم عندما يتم إجراء فحص التصوير لسبب آخر.

في بعض الأحيان تنمو الأورام الأرومية المينائية بسرعة وبشكل مؤلم يمكن أن يؤدي ذلك إلى اقتلاع وتحريك الأسنان يمكن أن تنتشر أيضًا إلى الأنف أو محجر العين أو الجمجمة.



الطفلة-مارينا

في حالات نادرة، يمكن أن تنمو بشكل كبير لدرجة أنها تسد مجرى الهواء ، وتجعل من الصعب فتح وإغلاق الفم ، أو تؤثر على كيفية حصول الجسم على العناصر الغذائية من الطعام.

سبب الإصابة بمرض اميلو بلاستوما

الأطباء غير متأكدين من أسباب الأورام الأرومية المينائية أو سبب إصابة بعض الأشخاص بها إنهم يعرفون أنهم أكثر شيوعًا عند الرجال أكثر من النساء ، ويبدو أن بعض الجينات تلعب دورًا.

قد تؤدي إصابة الفك أو التهاب في الفم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابه به ويعتقد العلماء أن بعض الفيروسات أو نقص البروتين أو المعادن في النظام الغذائي قد يكون مرتبطًا بها أيضًا.



الطفلة-مارينا-سعيدة-أثناء-لعبها

طرق تشخيص الإصابة بالمرض

غالبًا ما يكتشف أطباء الأسنان هذه الأورام بالأشعة السينية يمكن أن تبدو مثل فقاعات الصابون على الفيلم الخاص بالأشعه يمكن أيضًا تشخيصهم بما يلي:

التصوير بالرنين المغناطيسي: تُستخدم المغناطيسات القوية وموجات الراديو لعمل صور للفم.

التصوير المقطعي المحوسب (CT): يتم أخذ العديد من الأشعة السينية من زوايا مختلفة ويتم تجميعها معًا لإظهار معلومات أكثر تفصيلاً.

قد يرغب الطبيب في أخذ عينة صغيرة من الأنسجة لفحصها تحت المجهر لأخذ العينة، سيستخدمون إبرة أو يجرون قطعًا صغيرًا وهذا ما يسمى الخزعة ، ويمكن أن يؤكد أنه ورم أرومي مائي ويساعد في تحديد مدى سرعة نموه.



مارينا فى سن مبكرمن-طفولتها

طرق علاجه

لا يبدو أن الأدوية والإشعاع لها تأثير كبير على معظم الأورام الأرومية المينائية غير السرطانية، لذلك يتم علاجها عادةً بالجراحة للتأكد من عدم نمو الخلايا السرطانية مرة أخرى، سيقوم الطبيب بإخراج الورم وبعض الأنسجة السليمة المحيطة به.

قد يحتاج المريض إلى إزالة جزء من فكك ، وكذلك بعض الشرايين والأعصاب التي تؤثر على وجهك، سيوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لإعادة تكوين الفك باستخدام عظم من مكان آخر في الجسم أو عظم صناعي.

بعد الجراحة يخضع المريض لفحص بالأشعة المقطعية للتأكد من اختفاء الورم يجب أن تجري فحوصات المتابعة لمدة 5 سنوات أو نحو ذلك للتأكد من أنها لا تنمو مرة أخرى.



الطفلة ماريناتحمل شهادة تقدير

إذا عاد الورم ، فمن المرجح أن يصبح سرطانًا إذا انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فعادةً ما يوصى بالإشعاع لإبطاء نموه أو إيقافه، ويأمل العلماء في إيجاد علاجات جديدة يمكنها تقليص هذه الأورام دون جراحة إنهم يختبرون الأدوية التي تحارب السرطانات المرتبطة بجينات مشكلة مماثلة لمعرفة ما إذا كانت لها نفس التأثيرات على الأورام الأرومية المينائية.