تأجيل أكبر حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا ببريطانيا.. ما علاقة كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أكبر شركة مزودة للقاحات الإنفلونزا في بريطانيا "سيكيريس"، السبت، أنها ستؤجل تسليم إمداداتها نظراً للنقص في أعداد سائقي الشاحنات جرّاء كوفيد، ما يؤخر حملة التطعيم الحكومية لفصل الشتاء.

وتشير مصادر طبية إلى أن الحملة المجانية التي تقدّم لقاحات الإنفلونزا لأكثر من 35 مليون شخص تحمل أهمية أكبر هذا العام، بعدما منعت تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كوفيد من انتشار الإنفلونزا العام الماضي.

وأكدت "سيكيريس" وجود تأخيرات تصل مدتها إلى أسبوعين في إنجلترا وويلز، مرجعة الأمر إلى "تحديات لم تكن متوقعة تتعلّق بتأخيرات في الشحن البري".

وتعاني بريطانيا منذ أسابيع من نقص في سائقي الشاحنات بعد مغادرة رعايا الاتحاد الأوروبي في أعقاب بريكست فيما تسبب وباء كوفيد بتأخير إجراء اختبارات قيادة المركبات الثقيلة لسائقين بريطانيين جدد.

وبدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية دعوة الأشخاص المخولين الحصول على لقاح إنفلونزا مجاناً لحجز مواعيد اعتباراً من الشهر الجاري، لكن "سيكيريس" أصدرت توجيهات للأطباء بالتريث إلى حين وضوح الصورة بالنسبة لإمداداتها.

ويأتي التطور بعدما أجبر أطباء الهيئة على إلغاء فحوص الدم الروتينية نظرا لوجود نقص في أنابيب الاختبار.

وقال ريتشارد فاوتري من "الرابطة الطبية البريطانية" "مسألة أن ذلك يبدو نتيجة لمشاكل مشابهة مرتبطة بإمكانيات الشحن والنقل تثير القلق بشكل كبير، وعلينا أن نسأل الحكومة عما تقوم به بالتحديد للتعامل بشكل عاجل مع ذلك".

ويتوقع بأن تكون حملة التطعيم الشتوية ضد الإنفلونزا الأكبر في تاريخ بريطانيا، إذ ستستهدف جميع طلبة المراحل الثانوية والبالغين ممن هم فوق سن الخمسين وغيرهم.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد لكن عضواً رفيعاً في "اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين"، التي تقدّم المشورة للحكومة بشأن التطعيم بما في ذلك ضد كوفيد والإنفلونزا، أعربت عن قلقها.

وأفاد أنتوني هارندن شبكة "بي بي سي": "من الواضح أن التحصين ضد الإنفلونزا مهم للغاية هذه السنة ويعود ذلك إلى تدابير الإغلاق إذ انتشر الإنفلونزا بمستويات منخفضة للغاية الشتاء الماضي".

وأضاف: "لذا من الأهمية بمكان تلقي اللقاح المضاد للإنفلونزا في أقرب وقت".