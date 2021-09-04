كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة “مو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - في الوقت الذي يعاني فيه العالم من متحورات فيروس كورونا خاصة دلتا، ظهرت سلالة أطلق عليها “مو” ليحبس العالم أنفاسه بسبب خطورة هذه السلالة المقاومة للقاحات.

ويترقب العالم متحورة كوفيد الجديدة “مو” في وقت رجحت منظمة الصحة العالية مقاومة السلالة B.1.621، وفق المعجم العلمي، اللقاحات.

وكانت منظمة الصحة أعلنت نهاية أغسطس أنه “ينبغي تعقب” المتحورة، محذرة بأنها قائمة على تشوهات من شأنها تعزيز قدرتها على التصدي للقاحات.

وشددت على وجوب البدء بتخصيص دراسات علمية إضافية لفهم طبيعتها بصورة أفضل.

وظهرت المتحورة مو في كولومبيا في يناير. فيما تستمر حالات الإصابة في الارتفاع. ومنذ ذلك الحين انتشرت في أكثر من 39 دولة، وفقا للمنظمة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والإكوادور وكندا ودول أوروبية.

لكن المسؤولة في قسم الأمراض المعدية في وكالة الصحة العامة في فرنسا سيبيل برنار-ستوكلين قالت، الجمعة، أثناء إحاطة إعلامية أسبوعية، إن انتشارها “يبدو أنه لم يتسع حديثا” سواء في أوروبا أو فرنسا حيث ثبت “تراجعه في أغسطس” بعد “صعود طفيف” خلال يوليو ويونيو.

وبحسب أرقام نشرتها صحيفة واشنطن بوست، فقد تم رصد حوالي 2000 حالة إصابة بمتحورة مو في الولايات المتحدة حتى الآن، وتم تسجيل معظم الحالات في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس ونيويورك.

وقالت إدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا للصحيفة، الخميس الماضي، إنه تم الإبلاغ عن 348 حالة مرتبطة بمتحورة مو في حتى الآن، وأنها ستستمر في مراقبة جميع المتحورات الأخرى في الولاية.

وعلق أكبر خبير في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، على متحورة مو، في إفادة صحفية، الخميس الماضي، قائلا إنها لا تشكل “تهديدا فوريا في الوقت الحالي” داخل الولايات المتحدة.

وقال إن السلطات الصحية المختصة “تراقبها عن كثب”، لكن مو “ليس قريبة على الإطلاق من أن تكون مهيمنة”، حيث لا تزال المتحورة دلتا هي السبب وراء أكثر من 99 في المئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة.

تصدي اللقاحات

وليس واضحا بعد مدى الحماية التي توفرها اللقاحات ضد هذه المتحورة، وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، الثلاثاء، إن مو “تحتوي على مجموعة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة لمحاربة المناعة”، مما أثار مخاوف من أنها قد تكون أكثر مقاومة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وأضافت المنظمة: “لكن هذا يحتاج إلى تأكيد من خلال مزيد من الدراسات”.

فاوتشي، من جانبه، قال إنه على الرغم من أن البيانات المخبرية أظهرت أن متحورة مو يمكن أن تتجنب بعض الأجسام المضادة -من بينها تلك الناتجة عن اللقاحات- فإن هناك نقص في البيانات السريرية والأبحاث الأخرى المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد أن اللقاحات بشكل عام تظل فعالة، وهي أفضل حماية ضد فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قالت شركة فايزر لواشنطن بوست إنها تدرس متحورة مو، ومن المتوقع أن تنشر البيانات في مجلة متخصصة قريبا.

وقال المتحدث باسم الشركة كيت لونغلي: “حتى الآن، راجعنا البيانات الواقعية والدراسات المخبرية للقاح، ولا نرى أي دليل على أن المتحورات المنتشرة تقاوم الحماية التي يوفرها اللقاح”.

ولم ترد شركات تصنيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مثل موديرنا، وجونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، على طلبات للتعليق من قبل الصحيفة.

“أكثر قابلية للانتشار”

وفي حديث لواشنطن بوست، رجح بول كارديناس، أستاذ الأمراض المعدية وعلم الجينوم في جامعة سان فرانسيسكو دي كيتو في الإكوادور، أن تكون مو “أكثر قابلية للانتشار، وتتغلب على متحوري غاما وألفا في معظم أنحاء الإكوادور وكولومبيا”.

ومع ذلك، لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن نكون أكثر قلقا، فقط يجب معرفة أن هذه المتحورات تظهر طوال الوقت، ومن المهم أن يتم تمييزها من أجل تتبعها، حسبما يقول كارديناس.

وتتغير معظم الفيروسات بمرور الوقت، فيما يتضاءل أو يتلاشى تأثير بعض المتحورات على خصائص الفيروس، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على طريقة انتشاره، وشدته، وفعالية اللقاحات أو الأدوية المضادة له.

يذكر أن السلطات الصحية في العالم ترصد متحورة أخرى ظهرت في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، وأعطيت التصنيف العلمي C.1.2 وقد تفشت على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة في الدولة الإفريقية.