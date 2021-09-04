بينها المكسرات.. هذه الأطعمة فاعلة في الحد من حب الشباب

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعا التي تتطور في سن المراهقة، ويمكن أن يستمر حتى في مرحلة البلوغ، بل إن بعض الأشخاص يعانون منه طوال حياتهم.

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في تأثير حب الشباب على بشرتك، بحسب اختصاصي التغذية سانجاي كومار ميشرا، الذي أحصى في حديث لموقع only my health أطعمة ومشروبات يجب أن تستهلكها لتقليل حب الشباب:

1. الخضار الخضراء

يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء بما في ذلك القرنبيط والبروكلي والخيار والخس واللفت والفلفل والسبانخ في توفير بشرة أكثر صفاءً وصحة.

تحتوي الخضار الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المفيدة لعلاج حب الشباب والتي تعد مفيدة للغاية لبشرتك.

2. الفواكه

تحتوي الفواكه أيضا على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تقلل من حب الشباب وتعزز صحة الجلد.

يمكن للفواكه، مثل اليقطين (القرع) والتوت والبابايا والكيوي والبرتقال علاج التهاب الجلد الناتج عن حب الشباب. يمكنك تضمين وعاء من الفاكهة والخضروات في نظامك الغذائي بسهولة.

3. المكسرات والبذور

عادة تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميا مفيدة للصحة الجسدية والبشرة. يعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب في الغالب من نقص في فيتامين E والسيلينيوم، والذي يمكن تجاوزه باللوز والفول السوداني.

يمكن تناول البذور مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور الشيا في الصباح.