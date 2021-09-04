كيف تساعد عودة المدارس في علاج السمنة لدى الأطفال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلط فريق من العلماء الأمريكيين الضوء على أهمية إعادة فتح المدارس في علاج مشكلة السمنة لدى الأطفال.

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، كشفت دراسة أمريكية جديدة أن عودة الأطفال إلى روتين حضور الفصول الدراسية بشكل يومي يمكن أن يساعد في علاج مشكلة السمنة لديهم وتجنب زيادة الوزن، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الجمعة، أن الباحثين في جامعة سنترال فلوريدا، الولايات المتحدة، وجدوا أن إعادة فتح المدارس في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد وانتشار التعلم عن بُعد خلال العامين الماضيين، سيؤدي إلى ممارسة الطلاب للمزيد من الأنشطة اليومية.

وفي الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "سمنة الأطفال"، وأجريت على 50 طالباً، اكتشف الباحثون أن السلوكيات التي غالباً ما تؤدي إلى السمنة، مثل الخمول وقضاء وقت طويل أمام الشاشات الإلكترونية، واتباع نظام غذائي سيئ، وعادات نوم سيئة، تنخفض بشكل كبير في أيام الدراسة، كما أنه في الوقت نفسه يرتفع المستوى العام لنشاط الطفل في هذه الأيام، مما يؤدي إلى تحسين صحته بشكل عام.

واستخدم مؤلفو الدراسة جهازاً تم وضعه في معصم يد الأطفال لمعرفة حجم النشاط البدني والنوم الذي يحصلون عليه في أيام المدرسة والأيام خارج المدرسة، كما قام آباء المشاركين أيضاً بتدوين النظام الغذائي اليومي لأطفالهم ووقت استخدامهم للشاشات الإلكترونية خلال التجربة التي استمرت أسبوعين.

واكتشف الباحثون أن الطلاب الصغار مارسوا 16 دقيقة إضافية، في المتوسط، من النشاط البدني المعتدل إلى القوي في أيام المدرسة مقارنة بالأيام الأخرى، كما انخفض وقت جلوس كل طالب بحوالي ساعة واحدة، وانخفض وقت استخدامهم للشاشات الإلكترونية بمقدار ساعة ونصف أثناء أيام الدراسة.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم أهمية إعادة فتح المدارس، وذلك لأن الأطفال يحتاجون إلى شكل من أشكال التنظيم لأنشطتهم حتى في حال تم إغلاق المدارس لأسباب صحية.

وحث مؤلفو الدراسة الآباء والمعلمين على إيجاد طريقة للحفاظ على نشاط الأطفال أثناء تواجدهم في المنزل، بما في ذلك وجود خطة للأنشطة التي يمكنهم القيام بها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، مثل التمارين الرياضية، أو الرقص على الموسيقى، أو حتى اليوجا، فضلاً عن ضرورة وضع القواعد حول وقت استخدام الشاشات الإلكترونية، وذلك خاصة في المساء مع اقتراب وقت النوم.