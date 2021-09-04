شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تقلل حرق الدهون فى جسمك.. منها مرض السكر والتوتر وسن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعي للتخلص من الوزن الزائد حلم الكثير من الأشخاص، وتتعدد وسائل انقاص الوزن من اتباع حميات محددة، ووممارسة الرياضة ولكن فى بعض الحالات قد لا يصاحب ذلك نزول في الوزن، أو فقدان الوزن بنسبة بطيئة جدا، والبعض الأخر قد يتعرض لزيادة في الوزن، وتبدأ في البحث عن السبب في قلة حرق الدهون في الجسم، ويقدم التقرير المنشور خلال موقع "webmed" بعض الأسباب، ومنها:

-الإصابة بمرض السكر:

ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم تتسبب في الإصابة بزيادة الوزن أو ثباته، وترتفع نسبة الأنسولين عند تناول الأطعمة الغير صحية المليئة بالدهون والسكريات.

-التوتر والقلق:

عند الشعور بالتوتر والقلق، قد يتسبب في تعرضك لزيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في ثبات الجسم، ويزيد من رغبة الجسم في إنتاج المزيد من الطاقة والحيوية للتخلص من الوزن الزائد.

- سن اليأس:

انخفاض نسبة هرمون الاستروجين عند النساء اللاتي دخلن في مرحلة انقطاع الطمث، يتسبب في تعرضهم لزيادة الوزن، أو الاحتفاظ بالكتلة الدهنية المتواجدة في الجسم، وثبات نسبته.

-اضطرابات الغدة الدرقية:

تعمل علي تنظيم الهرمونات في الجسم، ولذا عند تعرضها لأي خلل يزداد فرص ثبات الوزن أو زيادة نسبته، لذا إذا كنت تعاني من مشكلة بها، عليك علاجها تجنبا للتعرض لأي مشاكل صحية.