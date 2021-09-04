شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول فنجان القهوة على الريق؟ مضادات الأكسدة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتمد عدد كبير من الأشخاص فور الاستيقاظ في الصباح الباكر علة شرب فنجان من القهوة علي الريق، والهدف من هذه العادة هو الشعور بالاستيقاظ وزيادة التركيز، ولكن هل تناولك لفنجان من القهوة علي الريق مفيد أم مضر لصحتك؟..

أشار تقرير موقع " livestrong"، أن القهوة من المشروبات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تفيد الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص المصابون بمشاكل في المعدة كارتجاع المريء، أو مشاكل في القولون العصبي، أو التهاب في المعدة، التقليل من تناول القهوة، وتجنب تناولها علي الريق، لأنها تتسبب في الشعور والإصابة بالأعراض السابق ذكرها ومضاعفتها.

وأكد التقرير، علي ضرورة التقليل من تناولها ومراقبة ماذا يحدث في جسمك عند التقليل من شرب القهوة؟.. فإذا أستمرت الأعراض عليك التوقف تمام عن تناولها، أو إضافة الحليب عليها، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الشعور والإصابة بالحموضة، وألم المعدة وارتجاع المريء.

ومن أغرب الأشياء التي تحدث في جسمك عند تناول القهوة علي الريق هي الشعور برغبة في النوم، حيث يشعر الكثيرون بالرغبة الملحة والميل للنوم والسبب هو حدوث خلل فى الساعة البيولوجية في الجسم، والسبب حدوث خلل في إفراز هرمون الكورتيزول المسئول عن نشاطك وحيويتك.

وإذا كنت ترغب في تنشيط جسمك، والحصول علي الاستيقاظ بعد تناول القهوة فعليك إمداد جسمك بالغذاء أولا، لذا تناول وجبة الإفطار ثم تناول فنجان القهوة الخاص بك للشعور بالنشاط والحوية.