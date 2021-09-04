تطوير عقار لرفع فعالية علاج مرضى السرطان

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكنت مجموعة من الخبراء في جامعة تومسك التقنية الروسية من اكتشافِ تطورٍ جديد يعمل على رفع فعالية علاج مرضى السرطان.

ووفقًا لمجلة ACS Applied Materials & Interfaces، فإن ذلك التطور يتم باستخدام ما يسمى بالأكتينيوم-225 بنسبة 40%، وذلك بابتكار غلاف نانوي خاص، يحمي الجسم من نواتج انحلاله السامة.

وتشير المجلة، إلى أن أكتينيوم -225 نظير مشع، ينتج عن انحلال اليورانيوم -233 .

وتعتبر هذه المادة من الأدوية المشعة الواعدة في علاج مختلف أنواع السرطان. لأن نظير الأكتينيوم يطلق جسيمات ألفا التي تصيب الخلايا السرطانية بدقة عالية، دون أن تمس الخلايا السليمة. ولكن المشكلة في استخدام هذه المادة، تكمن في نواتج انحلالها السامة جدا، التي تتراكم في الكبد والكلى والطحال، ما يمنع استخدامه على نطاق واسع في المستشفيات.

ونوّه خبراء جامعة تومسك أنّهم تمكنوا من حل هذه المشكلة، بابتكار غطاء بروتيني نانوي لهذا النظير ، يساعد على تحييد النظائر السامة ويحسن الفعالية العلاجية لأكتينيوم-225 بنسبة 40 بالمئة.

وذكرت المجلة أن عمر النصف للأكتينيوم-225 هو 10 أيام، في حين يبقى الغشاء النانوي في الجسم لمدة أسبوعين على الأقل.

وقد أظهرت نتائج اختبار العقار الجديد على الحيوانات، أن تراكم النظائر السامة في الجسم لا يزيد عن خمسة بالمئة، في حين يتراوح حجم التراكم من دون الغشاء النانوي بين 30 و50 بالمئة.