لا تتجاهلها.. علامة في الأظافر تشير إلى الإصابة بسرطان نادر

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - أظافر الإنسان قد تكون أحد الوسائل للكشف عن الحالة الصحية، والأمراض التي قد يكون الكثيرين مصابون بها دون علمهم.

وكشف طبيب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) كيف يمكن للتغيرات في الأظافر أن تشير إلى مشاكل صحية أساسية.

وأخبر الدكتور كاران راجان، وهو طبيب جراحي ومحاضر في جامعة سندرلاند، 4.2 مليون متابع لحسابه على “تيك توك”، عن كيفية تأثير ملمس ومظهر أظافر الشخص في ظروف مختلفة.

وفي مقطع فيديو حديث، شوهد نحو 8 ملايين مرة، أوضح راجان أن الخط الداكن على الأظافر يمكن أن يكون مرتبطا بالسرطان، وتشير البقع الصفراء إلى وجود عدوى فطرية، أما الأظافر المتشققة فنقص غذائي.

وبدأ مقطعه، قائلا: “إذا لاحظت هذه البقع البيضاء الشبيهة بالغيوم على أظافرك، فهي شائعة وعادة ما تكون طبيعية. وربما بسبب إصابة جسدية”.

وحذر متابعيه من أن وجود خط داكن على أظافرهم منذ فترة ويتوسع في الحجم، فإنه إذا لم يكن ناتجا عن إصابة، فقد يكون نوعا نادرا من السرطان يُعرف باسم الورم الميلانيني تحت الظفر، وهو نوع خطير من سرطان الجلد يحدث في الجلد تحت الأظافر.

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وانتقل للحديث عن الحفر الصغيرة التي تظهر أحيانا على الأظافر، قائلا: “هذا يسمى التنقر، وعادة ما يكون بسبب الصدفية أو التهاب المفاصل أو الأكزيما”.

وأوضح أيضا سبب اصفرار الأظافر، والذي يشير إلى أنه يمكن أن يكون إما عدوى فطرية ، أو تراكم القطران والنيكوتين على الأطراف والأظافر الناتج عن التدخين.

وإذا كانت أظافرك تتشقق وتتساقط، فقد تكون أظافر هشة، وهو ما عزاها الدكتور راجان إلى عدد من النقص الغذائي وحث المتابعين على اتباع نظام غذائي متنوع.

وحصد الفيديو منذ نشره أكثر من 800 ألف إعجاب وتعليق من المستخدمين الذين قالوا إنهم لم يكونوا على علم بهذه المشكلات.

ومع ذلك، أشار الكثيرون إلى أن الخط الداكن الذي يمر عبر الأظافر أمر شائع لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وقال أحد المتابعين: “لقد نسي أن يذكر أن الخط الأسود شائع جدا لدى الآسيويين والأفارقة وعادة ما يكون غير ضار”.

وعبّر الكثيرون عن خوفهم من أن يكونوا يعانون من شكل نادر من سرطان الجلد.