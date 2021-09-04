شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك وعيلتك بمضادات حيوية طبيعية فى مطبخك أبرزها الثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة أعداد الفيروسات التي تنتشر خاصة المتحورة من الفيروس التاجي الأصلي كورونا، كمتغير دلتا ودلتا بلس وأخيرا "مو"، وفي ظل ذلك يجب علي الأشخاص الاهتمام بالمناعة الخاصة بهم، وتقويتها والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية بها.

ولذا يقدم الخليج 365 بعض المضادات الحيوية الطبيعية التي ينصح بتناولها لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض، وذلك وفقا لموقع "هيلث لاين". - الثوم:

يعتبر مضاد حيوي طبيعي، فهو يحتوي علي مضادات الأكسدة ومضادات للفيروسات والفطريات والميكروبات، ولذا ينصح بالطهي بهذا المضاد الحيوي الطبيعي، وأيضا يمكنك تناول فص منه يوميا، وذلك للحصول علي فوائده الصحية.

- الجريب فروت:

من الفواكه الحمضية التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا تناوله لها يقلل من الإصابة بالبكتريا والفيروسات.

- السبانخ:

من الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيتامين سي وعنصر الحديد المهم للجسم، ولذا فتناولها يساهم بشكل كبير في تقوية تنشيط الجهاز المناعي في الجسم.

- الشاي الأخضر:

يعد من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول كوبا منه يوميا.

- الزنجبيل:يعد من أكثر المشروبات المقوية للمناعة، لذا عليك تناول هذا المشروب السحري الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ويقلل فرص الإصابة بالفيروسات المختلفة.