شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين أكلك وظهور حب الشباب؟ وما هى الأطعمة المسموح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تصيب المراهقين والبالغين وكبار السن، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى ظهور حب الشباب، ولكن الأسباب الرئيسية هي الزهم الزائد وعدم التوازن الهرموني والبكتيريا، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

ما هي علاقة النظام الغذائي بظهور حب الشباب ؟

ويؤثر نظامك الغذائي على أداء جسمك بشكل عام، ويظهر حب الشباب عادةً على أجزاء الجسم التي تحتوي على غدد دهنية التي تنتج الدهون ويمكن أن تتأثر بسبب الهرمونات، حيث يمكن أن يظهر حب الشباب على وجهك وظهرك وصدرك ورقبتك.

ما هو النظام الغذائي للتفادى حب الشباب ؟

حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا التي تتطور في سن المراهقة ولكن يمكن أن يستمر حتى في مرحلة البلوغ، بل إن بعض الأشخاص يعانون منه طوال حياتهم.

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في التأثير على شدة ظهور حب الشباب، لذلك هناك أطعمة ومشروبات يجب أن تستهلكها لتقليل حب الشباب.



اطعمة تقلل ظهور حب الشباب

ما هي الأطعمة التي يؤدى استهلاكها الوقاية من حب الشباب ؟ 1- الخضروات الخضراء

يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء بما في ذلك القرنبيط والبروكلي والخيار والخس واللفت والفلفل والسبانخ في توفير بشرة أكثر صفاءً وصحة، حيث تحتوي الخضروات الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المفيدة للبشرة وتحارب حب الشباب.



الخضروات الورقية

2- الفواكه

تحتوي الفواكه أيضًا على بعض مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تقلل من حب الشباب وتعزز صحة الجلد، مثل التوت والبابايا والكيوي والبرتقال.

3- المكسرات والبذور

إن عادة تناول حفنة من المكسرات والبذور يوميًا مفيد للصحة الجسدية والبشرة، ويعاني الأشخاص المصابون بحب الشباب في الغالب من نقص فيتامين هـ والسيلينيوم، والذي يمكن تحقيقه بتناول اللوز والفول السوداني، كما يمكن تناول البذور مثل بذور اليقطين وعباد الشمس والكتان والشيا في الصباح.

4- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بكل العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة الصحية بما فيها فيتامين هـ و أ، حيث يمكنه إصلاح بشرتك بشكل فعال، كما يساعد الأفوكادو أيضًا في منع حب الشباب وعلاجه.



الاطعمة السكرية

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها لإدارة حب الشباب؟

الوجبات السريعة

الأطعمة المكررة

الأغذية المصنعة

الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات