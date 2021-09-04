كورونا حول العالم.. إصابات قياسية بأستراليا وأول وفاة بـ"دلتا" في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من219.55 ‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و725294.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

10835 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و995188 بعد تسجيل 10835 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 24 ليصل إجمالي الوفيات إلى 92325.





أول وفاة بسلالة "دلتا" في نيوزيلندا

سجلت نيوزيلندا، السبت، أول حالة وفاة بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا و20 إصابة يومية أخرى، كلها في أوكلاند، مركز تفشي المرض.

وقال مسؤولو الصحة في بيان إن المرأة التي توفيت كانت في التسعينات من عمرها، وكانت تعاني من عدة مشكلات صحية أساسية.

وتعد تلك أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في نيوزيلندا منذ منتصف فبراير/شباط.

وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة 3392 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و27 حالة وفاة ذات صلة منذ بدء الجائحة.





أستراليا تسجل إصابات يومية قياسية.. وتستعد للأسوأ

سجلت أستراليا 1756 إصابة بكوفيد-19، السبت، في رقم قياسي جديد مع مواجهتها أسوأ موجات المرض.

وحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد، وحثوا الناس على التطعيم.

وكانت معظم الإصابات مرة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز التي تواجه تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى منذ منتصف يونيو/ حزيران.

وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات أخرى، فيما سجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة والإقليم الشمالي 32 إصابة وكوينزلاند إصابة واحدة.

وبلغت أحدث إصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء في أستراليا قبل عام.

وركزت سلطات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات.





28 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء حالة واحدة فقط.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم، ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94982 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.