شكرا لقرائتكم خبر عن إطعام الأطفال الصغار.. 5 طرق للتعامل مع رفضهم الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نمو الأطفال تدريجيا يصعب مع الوقت إرضائهم في نوعيات الطعام المختلفة، خاصة مع الأطفال الأكبر سناُ، فعندما يشعرون ببعض الاستقلال ، يصبحون كارهين لبعض الأطعمة وفي نفس الوقت لا يستطيعون مقاومة الإفراط في تناول وجباتهم الخفيفة المفضلة، ففي بعض الأحيان يميلون إلى تخطي وجبات الطعام حسب مزاجهم أو ذوقهم.

لذلك ، يصف الأباء معظم الأطفال الصغار بأنهم من الصعب إرضاءهم في الأكل، وبالتالى قد يتباطأ معدل نمو الطفل الصغير والجوع بعد النمو السريع للرضع.

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، فأن أحد الأسباب هو أن شهية الأطفال تتغير مع انخفاض معدل نموهم، وقد يحب بعض الأطفال طعامًا معينًا، لا بأس إذا كان طفلك يأكل كثيرًا في وجبة واحدة والقليل في الأخرى، فقط قدم وجبات صحية وثق في أن شهية طفلك وعادات الأكل ستتحسن بمرور الوقت.

حافظ على روتين أكل ثابت

شارك أوقات الوجبات مع طفلك، استخدم أطباق أو صواني مختلفة أو أجزاء صغيرة الحجم أو الأطباق الملونة أو ألوان الطعام الطبيعية لجعل إبداعاتك أكثر جاذبية، جرب تقديم نفس الطعام بعدة طرق ، مثل الطهي على البخار أو المحمص أو مع صلصة التغميس المفضلة ، أو دع طفلك يصنع خلطاته الغذائية الممتعة.

أشرك الطفل في إعداد الوجبات الخفيفة

لتحفيز اهتمام طفلك ، أشركه في عملية إعداد الطعام أو اصطحبه معك لشراء البقالة، شجع طفلك على تجربة مجموعة متنوعة من الأطعمة الجديدة، إذا لم يحدث ذلك في المرة الأولى أو الثانية أو حتى العاشرة، فلا تستسلم أو تشعر بالإحباط! يجب تقديم وجبات صغيرة من المأكولات الجديدة جنبًا إلى جنب مع المفضلات القديمة.

راقب تطور طفلك

إذا كنت قلقًا بشأن تناول طفلك ، سواء كنت تعتقد أنه يأكل كثيرًا أو قليلًا جدًا ، فتحدث إلى طبيب الأطفال حول مراجعة المدخول اليومي لطفلك، سيتم عمل رسم طول طفلك ووزنه بناء على مخطط النمو ، وتعتمد أحدث التوصيات التي يجب استخدامها على مخطط النمو على عمر طفلك.

تناول الطعام مع أطفالك

كلما أمكن، تناول وجبة معًا كعائلة، تجنب استخدام التلفاز أو الهاتف الخلوي أثناء تناول الطعام، استفد من هذا الوقت لتقديم مثال جيد للأكل الصحي. قدم وجبة واحدة لجميع أفراد الأسرة وتجنب الرغبة في تحضير وجبة ثانية إذا رفض طفلك الوجبة الأولى. سوف يزداد تناول الطعام الانتقائي نتيجة لذلك فقط. سواء كان يأكلها أم لا، استمر في تقديم وجبة متوازنة من خلال تضمين طعام واحد على الأقل يحبه طفلك مع كل وجبة.

قدم أطعمة متنوعة

قدم على الأقل مرتين في الأسبوع مجموعة من الأطعمة الصحية ، وخاصة الخضار والفواكه ، بالإضافة إلى أطباق البروتين التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مثل اللحوم والأسماك منزوعة العظم، ساعد طفلك في اكتشاف الأذواق لجعل الوجبات العادية أكثر مذاقًا ، جرب الأعشاب والتوابل المختلفة. قدم أطعمة جديدة بكميات صغيرة لتقليل الفاقد وانتظر أسبوعًا أو أسبوعين على الأقل قبل إعادة تقديم نفس الطبق.